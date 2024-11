Calcio dilettanti. Canaletto d’assalto contro la capolista

Fine settimana interessante nel calcio dilettantistico spezzino soprattutto in Promozione, dove spicca la sfida al vertice tra una delle capoliste la Sammargheritese ed il Canaletto che la segue due punti, con l’intenzione di vincere e scavalcarla in classifica. Anche Forza e Coraggio e Levanto sfideranno due delle battistrada rispettivamente il Busalla e il Vallescrivia. Fari puntati anche sui derby provinciali Beverino-Magra Azzurri e Tarros Sarzanese-Follo. In Prima categoria il Brugnato sfida in anticipo a Beverino il Lavagna secondo in graduatoria. Mentre la capolista Marolacquasanta riceve al Tanca la Cogornese. In Seconda categoria oggi si gioca il derby del ’Pieroni’ tra Speziasportale e Mamas. Altra sfida da seguire è quella di Bottagna tra Vezzano e Calcio Popolare Spezia rispettivamente seconda e prima in classifica.

PROMOZIONE

Beverino-Magra Azzurri (Colombo Beverino ore 15 arbitro Garibaldi, assistenti De Longis e Bonino di Chiavari), Tarros Sarzanese-Follo (Luperi Sarzana 15 arbitro Sanguinetti, assistenti Brizzi e Salvetti di Spezia), Forza e Coraggio-Busalla (Cimma Pagliari 15 arbitro Esposito, assistenti Spinetta e Lena di Spezia), Levanto-Vallescrivia (Raso Scaramuccia Levanto 15 arbitro Sandri della Spezia, assistenti Pascale e Gasparo di Genova), Sammargheritese-Canaletto Sepor (Broccardi Santa Margherita Ligure 15 arbitro Donati di Chiavari, assistenti Vigne di Chiavari e Poggi di Genova), San Desiderio-Don Bosco (S.Eusebio Genova 15 arbitro Vranicich, assistenti Santina Delfino e Schenone di Genova).

PRIMA CATEGORIA

Brugnato-Lavagna (oggi, Colombo Beverino 16.30 Ruggiero di Genova), Amegliese Iron Fox-Casarza Ligure (La Ferrara Ameglia 10.30 Carrea di Genova), Bolanese-Cadimare (Bertolotti Bolano 15 Samanta Saffioti di Genova), Castelnovese-Riomaior (Castelnuovo Magra 10.30 Castellucci della Spezia), Marolacquasanta-Cogornese (Tanca 11 Ventola di Genova), Riccò Le Rondini-Romito Magra (Cevasco San Benedetto 14.30 Conti di Genova), Santerenzina-Colli (Falconara San Terenzo 15 Bernardini di Chiavari).

SECONDA CATEGORIA

Albianese-Lerici (oggi, Molinazzi Albiano Magra 15 Raggi della Spezia), Speziasportale-Mamas Giovani (oggi Pieroni Pieve 18 Di Brango della Spezia), Magra Azzurri under 21-Ceparana (Camaiora Santo Stefano Magra 15 Venditti della Spezia), Rebocco-Polisportiva Monterosso (Tanca 17 Valdi di Chiavari), San Lazzaro Lunense-Bolanese B (Cristoni San Lazzaro 10.30 Garbusi della Spezia), Vezzano-Calcio Popolare Spezia (Bottagna 10.30 Chiappini della Spezia).