Finisce 8-0 il match di Terza categoria davanti a trecento spettatori. Fano Granata a valanga sulla Marottese

CALCIO (3-4-3): Sodani; Riggioni, Nodari, D’Anzi; Guei, Omiccioli (23’ st Casoli), Mea (16’ st Patrignani), Incerti (16’ st Orazi); Manuelli (23’ st Rolon), Giovanelli (23’ st Gueye), Sabattini. A disp. Giulini, Palazzi, Dionisi, Bianchi. All. Spendolini.

MAROTTESE ARCOBALENO (4-1-4-1): Pazzagli, Donnini, Corinaldesi, Ottomano, Urago (30’ st Coppa); Ferrera (40’ st Fattorini); Gentili, Mbengue, Giambartolomei, Megna; Marinelli (33’ st Dellatti, 19’ st Sisti). A disp. Angelico, Paialunga. All. Giambartolomei.

Arbitro: Donnini di Pesaro.

Reti: 30’ pt Omiccioli, 38’ st Incerti, 10’ st, 15’ st e 18’ st Giovanelli, 34’ st Gueye (rig), 43’ st Rolon, 46’ st D’Anzi

Note: pomeriggio sereno, terreno buono, spettatori 300. Ammoniti: Mea, Ottomano. Angoli 11-0, recuperi 1’ + 1’.

Pesano di più le assenze nella Marottese (Ricci, Galeri, Carbone, Lafsihy, Morelli) che quelle del Fano (Niang, Bianchi, Palazzi, Gueye), con gli ospiti che non riescono ad evitare alla distanza lo strapotere dei granata. Ci pensa l’intramontabile Omiccioli alla mezzora, dopo un primo tentativo fallito, a dare la scossa ad un Fano che sembrava essere partito al rallentatore, proprio a causa di un centrocampo e di una disposizione tattica inedita. Il diagonale del regista non perdona. Mister Spendolini allora registra la disposizione degli uomini in campo e allora le cose girano per il verso giusto.

Il Fano sfiora il raddoppio con le due ali, prima con Sabattini e poi con Manuelli, ma al 38’ è Incerti a infilare a porta spalancata dopo che Guei aveva fatto il vuoto. Messo a posto il risultato, il Fano nella ripresa può giocare sul velluto, anche perché già al 10’ su una bella azione tutta di prima Sabattini serve un assist al bacio a Giovanelli che deve solo mettere dentro. È l’inizio di uno show che vede protagonisti proprio Giovanelli (classe 2006) che sigla una tripletta in successione, grazie al "pendolino" Guei (classe 2004) che sulla fascia sinistra parte sempre come un treno e confeziona due splendidi cross per il giovane attaccante che si esibisce dapprima con un piattone (15’) e poi con un tiro al volo (18’) entrambi finiti in fondo alla rete. Sul finale arrivano pure le marcature di Gueye (34’) su rigore da lui stesso procurato per un fallo di Coppa, di Rolon con un diagonale (43’) e di D’Anzi (46’) che infila di testa una punizione di Rolon corretta da Nodari.

Silvano Clappis