Carrarese Stop alla capolista, festa grande. Bouah all’ultimo minuto abbatte il Pisa

CARRARESE

1

PISA

0

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Oliana (63’ Bouah), Illanes, Imperiale; Zanon (82’ Belloni), Zuelli (46’ Giovane), Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi (63’ Cerri); Capello (72’ Finotto). A disp. Chiorra, Palmieri, Panico, Maressa, Guarino, Matolese, Capezzi. All. Calabro.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini (84’ Calabresi), Hojholt, Angori (84’ Beruatto); Arena (31’ Abildgaard), Vignato (63’ Mlakar); Lind (63’ Jevsenak). A disp. Nicolas, Loria, N. Bonfanti, Ferrari, Raychev, Leoncini, G. Bonfanti. All. Inzaghi.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata; assistenti Bresmes di Bergamo e Luciani di Milano; quarto ufficiale Calzavara di Varese; Var Di Martino di Teramo; Avar Paganessi di Bergamo.

Marcatori: 89’ Bouah (C).

Note: spettatori 4224 per un incasso di 49.330 euro; angoli 4-2; 25’ espulso Toure (P) per gioco pericoloso. Ammoniti Zuelli, Giovane, Bouah; recupero 2’ e 4’.

CARRARA – La Carrarese supera in extremis, ma con pieno merito, il Pisa capolista, sfruttando la superiorità numerica avuta per oltre un’ora di gioco. La squadra apuana approccia senza timore il derby ed è la prima a rendersi pericolosa. Al 13’ un bello schema da angolo libera Zuelli al tiro, sventato miracolosamente da Semper con un colpo di reni. Al 25’ il Pisa rimane in 10 ed è la prima svolta del match: Schiavi di testa anticipa Toure che entra in ritardo e lo colpisce al costato con la gamba troppo alta. L’arbitro internazionale Guida non ha dubbi ed estrae immediatamente il cartellino rosso. E il Var ha confermato. Poco dopo la Carrarese va vicinissima al gol colpendo in pieno la traversa con Zuelli, ben servito da Capello. La palla torna in campo dove Cicconi di testa indirizza nella porta sguarnita ma Rus, sempre di testa, salva sulla linea. Inzaghi ridisegna la squadra togliendo Arena per Abildgaard ma il match diventa un monologo degli azzurri che spingono tantissimo sulle fasce mettendo in mezzo palloni pericolosi. Su un cross teso di Cicconi Shpendi non riesce a deviare da due passi. In area si susseguono diverse mischie e al 44’ Cherubini ci prova con un tiro a giro di poco a lato.

Nella ripresa non cambia il canovaccio, con la Carrarese sempre protesa in avanti ma incapace di tirare nello specchio della porta. Al 69’ e 72’ Cicconi sforna due bei cross da sinistra ma di testa prima Schiavi manda alto e poi Capello spedisce a lato. Quando il Pisa sembra essere riuscito ad addormentare il gioco all’89’ la Carrarese la sblocca: stavolta è Giovane a crossare da sinistra con Bouah che in tuffo insacca sul lato opposto. Nel recupero, su una mischia da corner, i nerazzurri hanno la palla per pareggiare subito dopo ma Imperiale di piede spazza quasi sulla linea. Giusto così.

Gianluca Bondielli