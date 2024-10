Calcio dilettanti. Canaletto tenta il sorpasso in vetta. Derby a Pagliari e Santo Stefano

Giornata importante in Promozione dove spicca la sfida del Tanca tra il Canaletto, terzo classificato, e la capolista Caperanese con i canarini che in caso di vittoria la scavalcherebbero in graduatoria. Altre sfide molto interessanti sono i due derby provinciali Don Bosco-Levanto e Magra Azzurri-Tarros Sarzanese. In Prima categoria la sorprendente matricola Riomaior è di scena a Castelnuovo Magra con il Colli, a Bolano derby fra padroni di casa e Riccò. Inizia ieri con gli anticipi, oggi si completa il quadro della Seconda categoria, con fari puntati sulla sfida tra Monterosso e Vezzano, entrambe attese da un campionato da protagoniste.

PROMOZIONE

Canaletto Sepor-Caperanese (Tanca ore 15 arbitro Verdoia di Genova, assistenti Franzese e Brizzi della Spezia), Don Bosco-Levanto (Cimma Pagliari 15 arbitro Perassolo di Novi Ligure, assistenti Orsini e Salvetti della Spezia), Magra Azzurri-Tarros Sarzanese (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro Sandri, assistenti Spinetta e Lena tutti della Spezia), Follo-Sammargheritese (Ferdeghini 15 arbitro Garibaldi, assistenti Vigne e Selmi tutti di Chiavari), Intercomunale Beverino-Psm Rapallo (Colombo Beverino 15 arbitro Pau, assistenti Galante e Pascale tutti di Genova), Panchina Chiavari-Forza e Coraggio (Daneri Caperana 15 arbitro Martino di Savona, assistenti Atzei e De Longis di Chiavari).

PRIMA CATEGORIA

Amegliese Iron Fox-Santerenzina (La Ferrara Ameglia 10.30 Lenzi della Spezia), Bolanese-Riccò Le Rondini (Bertolotti Bolano 15 Marchetti di Chiavari), Colli-Atletico Casarza Ligure (Castelnuovo Magra 10.30 Hamouda della Spezia), Lavagna-Riomaior (Riboli Lavagna 18 Conti di Genova), Romito Magra-Brugnato (Biggi Romito Magra 10.30 Giuffra di Chiavari).

SECONDA CATEGORIA

Polisportiva Monterosso-Vezzano (Raso Scaramuccia Levanto 15 Garbusi della Spezia), Calcio Popolare Spezia-Mamas Giovani (Tanca 11 Guidi della Spezia), Ceparana-Rebocco (Incerti Ceparana 15 Ciuffardi della Spezia), Lerici-Magra Azzurri under 21 (Falconara San Terenzo 15 Di Brango della Spezia).