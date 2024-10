Il big match a Porto Sant’Elpidio. Prova di forza del Trodica. Adesso è solo in testa

Porto Sant’Elpidio

: Pettinari, Cerquozzi, Magliulo (1’ st Corvaro), Tiago Vallasciani (1’ st Amici ( 32’ st Fellousa), Smerilli, Trombetta, Macchini, Islami, Zira, Capiato, Panichi (1’ st Bracalente). All. Mengoni.

TRODICA: Febbo, Berrettoni (24’ st Ciccalè), Marcaccio, Ciucci (12’ st Giovannini), Bonvin (12’ st Guedak), Paniconi, Gobbi, Emiliozzi, Voinea, Becker, Panichelli (20’ st Candia). All. Buratti.

Arbitro: Gasparoni di Jesi.

Rete: 50’ st Giovannini

Note: Ammoniti: Magliulo, Zira, Voinea, Panichelli, Capiato, islami, Trombetta, Berrettoni, Cerquozzi, Smerilli. Corner: 2-8. Recupero: 2’+9’.

Il big match della sesta giornata viene vinto dal Trodica, che espugna il campo del Porto Sant’Elpidio, conquistando così lo scontro al vertice. Tanto pubblico al “Ferranti” per la sfida d’alta quota. Pronti via e i locali protestano per un fallo in area su Zira, ma l’arbitro lascia correre. Tanto equilibrio nel primo tempo, con le formazioni che si affrontano ad armi pari, ma non riescono a pungere.

Ad inizio ripresa due buone occasioni per Macchini, che scheggia anche la traversa. Per il Trodica è Voinea il più pericoloso, ma la mira dell’attaccante non è delle migliori. Al 40’ Pettinari deve volare su una punizione di Becker. Gara che sembra ormai destinata al pareggio, quando all’ultimo respiro, su un cross che sembra innocuo, arriva il tuffo di Giovannini, Pettinari non ci arriva ed esplode la festa del Trodica, che si trova da sola in testa alla classifica.