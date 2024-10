Sogno Il Sasso Marconi non vuole fermarsi

BOLOGNA

Impegno almeno sulla carta proibitivo oggi, alle 15, per il Corticella. Il team di Michele Nesi, alla ricerca della salvezza, farà infatti visita alla capolista del campionato Tau Altopascio. In maniera abbastanza sorprendente, la formazione toscana ha sin qui raccolto solamente vittorie e, grazie ai 15 punti messi a referto, le lunghezze di vantaggio sulle prime inseguitrici sono già cinque.

Si sapeva che il team di Altopascio potesse essere una squadra da parte alta della classifica, ma davvero nessuno avrebbe potuto pronosticare uno strappo iniziale del genere considerando anche la presenza nel girone di corazzate del calibro di Ravenna, Pistoiese e Piacenza.

Solo il tempo dirà se si tratti di fuga vera o di semplice casualità, resta il fatto che al Corticella servirà una prestazione praticamente perfetta per far ritorno a casa con un risultato positivo. Quartultimo in classifica a quota 4 punti, il team di Michele Nesi ha sin qui raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte.

Nell’ultimo turno, però, Malagoli e compagni hanno dimostrato di possedere grande cuore. Sotto 3-2, al ‘Biavati’, contro la diretta rivale United Riccione, e per lo più con un uomo in meno (rosso al capocannoniere Rizzi), i biancazzurri hanno centrato il 3-3 al settimo minuto di recupero dimostrando la grande capacità di non mollare mai.

La salvezza passa anche da imprese come questa, con il Corticella che ha già fatto vedere di possedere gli attributi giusti.

n. b.