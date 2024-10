Calcio Dilettanti. Castelfranco cambia: arriva mister Daghio

Arriva il primo cambio di panchina fra i dilettanti. La Virtus Castelfranco dopo le 8 sconfitte su 8 gare fra campionato e coppa (7 gol fatti e 33 subiti) e l’ultimo posto in classifica ha deciso di cambiare guida tecnica: al posto di Stefano Azzani, scelto in estate dopo l’addio da Cattani, arriva il tecnico carpigiano Fabrizio Daghio, che oggi dirigerà il primo allenamento. Daghio, classe 1975, dopo aver lavorato nei settori giovanili di Real Panaro, Solierese, Carpi e Bologna, ha guidato fra le altre in Eccellenza gli umbri del Subasio Assisi, i campani del Sant’Antonio Abate, i siciliani del Marsala ed è reduce dalla impresa salvezza col Leonzio, sempre in Sicilia, dove è arrivato a dicembre 2023 trovando una rosa di Juniores, centrando la permanenza in categoria ai playout. L’operazione è stata conclusa dalla Mediastar Group di Salvatore Trunfio che nei prossimi giorni porterà anche alcuni giocatori. Intanto il primo è il difensore centrale Francesco Albertini (2002) dallo Sporting Scandiano ed ex Brescello, Riese e Vianese.

Promozione. Intanto ieri si è chiusa la finestra di mercato, con la prosisma che andrà dal 3 al 28 dicembre. Colpo in attacco per lo United Carpi con Hamza Nadiri (‘97) dal Rolo ed ex Cdr Mutina, dopo l’attaccante 2005 Kelvin Owusu dalla Virtus Cibeno, hanno salutato Barilli (a Campagnola), Martino (a Viadana) e Solvino (alla Novese). Il Castelnuovo chiude col portiere 2004 Francesco Ripesi, ex Campagnola, che arriva dal Fano. Due innesti per il San Felice: ha già debuttato il centrocampista Said Abdelouaret (2003) ex Suzzara e Castiglione, in attacco invece c’è Nicolas Marconi (’93) ex Argentana e Alfonsine. Il Camposanto ha dato il difensore Pietro Pizzi al Tre Borgate. PRIMA. Tre innesti per il Campogalliano: in attacco Lorenzo Durantini (2000) dal Maranello, a centrocampo Leonardo Cannas (2005) dalla Virtus Castelfranco e in difesa Antonio Di Sarno (‘98) dalla Madonnina. La Madonnina ha tesserato il difensore Matteo Pellesi (‘99) dal Casalgrande.

Seconda. Colpo in difesa per la Modenese con Pietro Serafini (2000) dalla Villadoro, ex Cittadella e Atletico Ascoli. Al 4Ville è arrivato Alessio Sacchetti (c, 2005) dalla Madonnina. La Carpine ha dato Pio Francesco Salzano (a ‘98) alla Virtus Mandrio. Il Levizzano aveva tesserato nei giorni scorsi Vincenzo Vitiello (c, ‘94) dal San Vito. La Solarese ha ripreso Matteo Connola (a, 2000) dalla Madonnina. Due giovani 2005 per la Fonda Pavullese: il portiere Ermes Ghiddi dal Polinago e il centrocampista Andrea Croci 2005 che era fermo. Terza. La Prignanese ha preso dagli Eagles Antonio Salvatore (a ’96).

Davide Setti