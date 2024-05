Calcio Dilettanti. Cdr, Paganelli mister e Pivetti ds. Borghi alla guida dell’Arcetana

Continua a completarsi il domino delle panchine dei dilettanti. Ieri l’Arcetana neopromossa in Eccellenza ha salutato mister Andrea Paganelli, pronto a dire di sì alla Cdr Mutina: il patron Gian Lauro Morselli si è preso ancora qualche giorno per l’annuncio, ma ormai le decisioni sono state prese e ci sarà Paganelli in panchina con Pier Francesco Pivetti direttore sportivo. L’Arcetana intanto ha scelto il sostituto di Paganelli: si tratta di Christian Borghi, che saluta lo United Carpi, al suo posto smentite le voci su Gianni Pellacani (che salvo clamorose novità sarà riconfermato al settore giovanile del Carpi dove ha fatto molto bene) occhio all’opzione di Roberto Cantaroni. In Prima è ufficiale la conferma di Alessandro Semeraro a Medolla, l’arrivo a Nonantola di mister Enrico Rosi, ex La Pieve, al Valsa Savignano si prosegue con Valerio Casarini e al Pavullo dopo Camatti la scelta è caduta su Vincenzo Russo ex Maranello. Arrivano le prime conferme in casa Maranello dove rimangono Fontana, per la sesta stagione di fila, Annovi, Baafi e Orlandi. In Seconda Riccardo Cumani (dai Lovers) è il nuovo tecnico del Finale. In Terza colpo del Levizzano che preso bomber Pancaldi dallo Zocca e con lui anche Stuccilli, Arena e Fanucchi, salutano Bevere e Calaiò. Fuori provincia alla Riese torna mister Nazzani e resta il ds Accorsi, mister Pavesi verso la conferma a Gonzaga dopo l’ottima salvezza, ’Liccio’ Galantini lascerà la Poggese.

Spareggi. Si dovrebbe giocare regolarmente a Castelvetro la sfida di ritorno della semifinale per la D fra Terre dei Castelli e Giulianova del 2/6: in vista dell’arrivo di tanti tifosi abruzzesi possibili posti contingentati e vendita online. Il 26 in Promozione la finale regionale Faenza-Bobbiese si gioca a Brescello, in Prima le due semifinali regionali (18,30) sono X Martiri-Riccione e Sannazzarese-Smile (campi da definire).

d.s.