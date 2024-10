Calcio dilettanti. Che derby a Beverino. Seconda, si comincia

Pomeriggio di anticipi nel panporama calcistico dei campionati dilettanti, che vedono al via anche la Seconda categoria con alcuni graditi ritorni di storiche squadre. Nella terza giornata del girone D di Prima categoria in programma ben tre anticipi: Casarza Ligure-Castelnovese (Casarza Ligure ore 15 arbitro Righetti di Genova), Cogornese-Segesta (Cogorno 15 Castellucci della Spezia), Cadimare-Marolacquasanta (Colombo Beverino 17 Lena della Spezia). Spicca senz’altro il sentito derby della costa dei ‘pirati’ tra cadamoti e marolini, con questi ultimi sono intenzionati a vincere per mantenere il primato che attualmente condividono con la sorprendente neopromossa del Riomaior e con il Casarza Ligure. Proprio quest’ultimo ha raggiunto la vetta mercoledì scorso aggiudicandosi per ben 4-1 il derby con l’Atletico Casarza Ligure che era un recupero della prima giornata.

Inizia oggi anche il campionato di Seconda categoria girone F con la giornata inaugurale. Le partite odierne sono due e precisamente Albianese-San Lazzaro Lunense (Molinazzi Albiano Magra 15 Barbieri della Spezia) e Bolanese B-Speziasportale (Bertolotti Bolano 15 Coccoluto della Spezia). Da registrare il rientro dopo alcuni anni di inattività della società storica di Albiano Magra, che geograficamente in Toscana, ha sempre giocato in Liguria raggiungendo negli anni ’80 anche la Promozione. Riprende l’attività, dopo qualche anno di pausa, anche un’altra società di tradizione come il Rebocco. Campionato che vede la partecipazione di dodici squadre di cui due fuori classifica la Bolanese B ed il Magra Azzurri under 21 le altre compagini sono Albianese, Calcio Popolare Spezia, Ceparana, Lerici, Mamas Giovani, Polisportiva Monterosso, Rebocco, San Lazzaro Lunense, Speziasportale e Vezzano.

P.G.