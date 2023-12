Calcio dilettanti: dopo l’operazione torna in rampa di lancio la punta Fabio Notari (che si allena con il CDR). La Borzanese fa spesa: 4 acquisti

Poker di acquisti per la Borzanese, che ha ufficializzato gli arrivi dei difensori Giovanni Gangemi dal Montecavolo e Christian Paolini dalla Boiardo; rinforzi anche in attacco con Elia Lodi dall’Atletico Bibbiano Canossa e Alessandro Strozzi dall’Arcetana. Due ritorni nello United Albinea: l’attaccante Luca Vezzani ed il difensore Giacomo Gasparini. Arrivano anche Andrea Cagnoli dallo Sporting Scandiano per la prima linea e per il pacchetto difensivo, dalla Sammartinese, Luca Stradi.

In Promozione, il Castellarano annuncia l’ingaggio di Amarildo Susa, attaccante dall’Atletico Montagna. Pesca tra gli svincolati il Guastalla: arriva il laterale mancino 20enne Marco Rota, in partenza invece la punta Abdoul Issah (21), che rimane in Prima categoria, agli Original Celtic Bhoys. Moussa Diallo, attaccante esperto ex Gatta e United Albinea, è il nuovo rinforzo della Gualtierese.

Si muove anche il Puianello, che oltre all’esperto Michael Bonini, ingaggia il centravanti Cristian Leuzzi, ex Cavriago e per la fascia sinistra Andrea Bartolotta. Due ufficialità anche dal Fogliano, che si è accordato con il centrocampista del Santos Gabriele Rinaldi ed il terzino Niranjan Iori.

Dopo l’operazione alla spalla subita ad inizio novembre, è in rampa di lancio l’attaccante classe ‘90 Fabio Notari (nella foto), passato tra le altre da Correggese, Rolo, Bagnolese e Castellarano. La punta modenese si sta allenando con il CDR Mutina, ma sono parecchie le squadre interessate (Formigine in pole).