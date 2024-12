Calcio dilettanti: Gli anticipi. Fontanesi replica a Calliku: a Boretto finisce pari. Prima vittoria per l’Atletic Progetto Montagna

Nel girone A di Promozione un punto a testa tra Boretto (19) e Vezzano (21): al gol di Calliku dei locali al 17’ ha risposto il rigore di Fontanesi al 72’ per l’1-1 finale. Entrambe rimangono a ridosso dei playoff in attesa delle gare odierne.

In Prima categoria: due anticipi, tra cui lo 0-0 maturato nel girone B tra Juventus Club Parma (20) e Atletico Bibbiano Canossa (16), coi reggiani che prolungano la serie positiva a sei gare. Nel girone C prezioso successo dell’Atletic Progetto Montagna: è la prima vittoria in campionato. Battuti per 2-1 gli Original Celtic Bhoys, e non solo: li hanno anche agganciati a quota 7 in classifica e ora sono ultime insieme. Reti di Cilloni al 15’ e Favali nel finale (87’); per gli ospiti non è bastato Dabre al 50’.

Tris di anticipi in Seconda. Nel girone B, il Levante (7) è ancora a secco di vittorie, ma si è tolto lo sfizio di fermare la capolista (e imbattuta) Cadeo, prima con 23 punti. Il finale è 1-1: vantaggio ospite con Compaore al 50’, poi al 69’ il pari di Chirico. Nel girone D quinto risultato utile di fila per l’Fc 70 di Sant’Ilario (11): ha battuto in trasferta, 2-1, la Virtus Calerno (19), che è terza e veniva da quattro vittorie di fila. Decisivo Calcagno con la doppietta (38’ e 45’), che ha rimontato il rigore di Falbo al 6’. Nel girone E, vittoria del Carpineti, ora quarto con 18 punti: gli appenninici non vincevano dal 13 ottobre e ringraziano Maurizio Corbelli per il gol al 66’ nell’1-0 sul Montecavolo (16), che veniva da 4 vittorie e non perdeva al 6 ottobre. Terza: hurrà del Plaza (17) sul Ramiseto (12): 2-0 con gol di Busanelli (27’) e Lusetti (91’).