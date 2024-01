Calcio dilettanti, i recuperi. Medicina e Sasso in campo. Zola, semifinale di Coppa

Sarà un mercoledì di recuperi per il calcio dilettanti. In Eccellenza e Promozione si giocheranno le partite della prima di ritorno rinviate, o sospese, il 7 gennaio per colpa dell’impraticabilità dei campi. Nel girone B di Eccellenza (nell’A tutte le sfide si sono giocate) saranno due le bolognesi in campo. Il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci, terzo, farà visita al Pietracuta: la gara, sospesa a fine primo tempo, riprenderà alle 15,30 dalla ripresa. Grande attesa anche per la sfida della capolista Sasso Marconi, impegnata a Savignano sul Rubicone alle 19,30: in caso di successo, i gialloblù di Fabio Malaguti porterebbero a sei i punti di vantaggio sulla rivale Granamica ipotecando così, seppur con largo anticipo, la vittoria finale. Nel girone C di Promozione (le gare si giocheranno alle 20,30) saranno sei le nostre portacolori in campo: oltre ai derby Felsina-Atletico Castenaso e Anzolavino-Junior Corticella sono in programma le sfide Placci Bubano-Trebbo e Valsanterno-Osteria Grande (quest’ultima vuole riallungare in vetta).

In campo stasera anche la Coppa Italia di Eccellenza, giunta alle semifinali regionali: l’unica bolognese rimasta in corsa – lo Zola Predosa di Nicola Zecchi – affronterà il Gambettola sul neutro di Cotignola mentre nell’altra semifinale si affronteranno Montecchio e Terre di Castelli.