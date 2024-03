Calcio dilettanti: i risultati dei recuperi. Oggi gli accoppiamenti delle semifinali del ’Presidenti’. Il Masone fa l’impresa sul campo della capolista. È pareggio tra Daino e San Prospero Correggio

Oggi la Federazione di Reggio ufficializzerà gli accoppiamenti delle semifinali del Memorial Presidenti (coppa di Terza). Dopo i risultati dei quarti di finale gli abbinamenti dovrebbero essere questi (non c’è sorteggio "casuale", ma verranno considerati i numeri ottenuti nel girone della prima fase): Sporting Club Sant’Ilario-Fosdondo e Mt 1960-Amici di Davide (dovrebbero giocarsi mercoledì).

Ecco i risultati dei quarti. Gli Amici di Davide hanno battuto per 1-0 il Cavriago (Martinelli al 12’). Il Vetto si è arreso sul campo dell’M.T. 1960 soltanto ai rigori: 0-0 nei 90’, poi sconfitta nei penalty per 11-10. Il Sant’Ilario ha vinto con Thiago Alves (al 60’) contro il Team Corcagnano. Fosdondo alle stelle per il successo per 3-2 contro la forte Casalgrandese. Riella e Guidetti avevano portato avanti i ragazzi di Casalgrande. In mezzo per il Fosdondo il gol di Bertani, e poi hanno ribaltato tutto De Rosa e Cattini.

Si è anche giocato il turno 22 di Prima categoria.

Nel girone C sconfitta per 2-0 degli Original Celtic Bhoys (30) col Viadana (37): gol di Opoku e Bozzolini. Il Masone (46) ha sbancato il campo della capolista Ganaceto (52) grazie a Teggi. Masone ora 3°, a -1 dalla seconda Virtus Libertas (1-1 con la Povigliese). Pari per 2-2 tra Daino Santa Croce (44) e San Prospero Correggio (25): Sica e Magnanini per il Daino, Bedogni e Crema per il San Prospero.

Bel tris per la FalkGalileo (29) in ottica salvezza: Redo e Ravelli (doppietta, uno su rigore) hanno steso il Vis San Prospero (35). Gode la Virtus Correggio (35) che ha battuto il Guastalla (42) per 2-1 con Brocchetta al 94’, che unito al gol di Luglio all’80’ ha ribaltato il vantaggio del Guastalla di Sarno.

Recupero indigesto anche per la Rubierese (27): con Vanacore aveva visto la luce all’89’, ma la Solierese (36) al 93’ ha pareggiato con rigore di Ceci (1-1). Poi il girone D: va ancor peggio nel finale al Carpineti (12); in casa col Lama 80 (26) vinceva 2-1 fino al 90’ (Rocca e Ruffini, per il Lama Pasquesi), ma nei minuti finali i modenesi hanno ribaltato tutto con Scarabelli e Nicioli per il 3-2 finale. Male il Casalgrande (53): ha perso in casa con la Madonnina (29) per 1-0 (Boschetti). Con una vittoria i rossoblù avrebbero agganciato in vetta il Monteombraro.

Infine la Seconda, col girone B. Tre pareggi: 0-0 sia tra Fc 70 Sant’Ilario (18) e Virtus San Lorenzo (37) che tra Gattatico (33) e Fonta Calcio (37).

Un 2-2 tra Levante (25) e Virtus Calerno (32): Masini e Zeoli per Levante, Falbo e Falcone per Calerno. Oggi completerà il 23° turno Campeginese (45)-Pro Villanova (28) alle ore 20.30.

