Calcio dilettanti: i risultati. Promozione, sabato di gol: il Porto Sant’Elpidio sorride ancora

Un sabato ricco di gol nel campionato di Promozione che come sempre ha saputo regalare emozioni in attesa del quadro dell’Eccellenza, con tutte le gare in programma oggi. Partiamo dal secondo successo consecutivo del Porto Sant’Elpidio che si impone 3-1 in casa della Cluentina grazie alle reti di Macchini, Zira e Fellousa (di Bosetti la rete dei locali). Elpidiensi che bissano il successo interno di sette giorni fa e viaggiano a punteggio pieno in classifica con grande fiducia. Appaitato alla squadra di Andrea Mengoni c’è il Trodica di mister Buratti che si impone 2-1 in casa del Montegiorgio: apre le danze Chornopyschuk nella prima parte di gara ma il Montegiorgio impatta con Wali, rete del successo trodicense in chiusura della prima frazione di gioco con un contropiede di Voinea che insacca con un gran destro dai venti metri. Punteggio che non cambierà nella ripresa per la gioia dei tifosi biancocelesti. Vittoria importante per la palmense che sale a quota 4 in classifica aggiudicandosi 2-1 il derby con la Sangiorgese: le reti del successo arancioverde portano le firme di Frascerra e Pelliccetti, di Vecchiotti la rete nerazzzurra. Pareggia alla prima uscita interna l’Azzurra Sbt 1-1 con la Vigor Montecosaro: a segno Bolzan per i locali, Cicconofri per gli ospiti. Reti inviolate invece nelle sfide che hanno visto di fronte Elpidiense Cascinare-Corridonia e Grottammare-Settempeda. Pari interno per l’Atletico azzurra Colli nel match casalingo con Monticelli: locali in gol Rinaldi, replica ascolana firmata Mattei. Pareggio pirotecnico invece tra casette Verdini e Aurora Treia, corazzata costruita per salire di categoria, al secondo pareggio consecutivo dopo quello all’esordio con il Montegiorgio. Padroni di casa a segno con Giaccaglia e Lami, dell’eterno Germinale e di Giuli i gol della formazione di mister Cornacchini. Ecco il quadro completo delle gare in programma oggi in Eccellenza e i risultati dei match di Promozione di ieri.

Eccellenza. In campo oggi Monturano-Urbania, Maceratese-Alma Juventus Fano, Portuali Ancona-Atletico Mariner, Chiesanuova-Montegranaro, Fabriano Cerreto-Matelica, Ksport Montecchio-Tolentino, Montefano-Urbino, Osimana-Sangiustese

Promozione B: Azzurra Sbt-Vigor Montecosaro 1-1, Cluentina-Porto Sant’Elpidio 1-3, Elpidiense Cascinare-Corridonia 0-0, Montegiorgio-Trodica 1-2, Atletico Azzurra Colli-Monticelli 1-1, Casette Verdini-Aurora Treia 2-2, Grottammare-Settempeda 0-0, Palmense-Sangiorgese 2-1

r. c.