Calcio Dilettanti. Il Fiorano ha in mente tre obiettivi per la difesa. Volti nuovi alla Solierese, ecco Sula e Agyei

In Promozione si muove il Fiorano, col ds Ferrari che ha messo il mirino sui centrali difensivi Luca Vacondio (’99) del Baiso e Luca Maletti (’96) della Bagnolese, fra i pali piace anche Matteo Vergalli 2005 del Bibbiano, probabili le uscite del portiere Varieschi e dell’attaccante Okwuesa Benjamin (di rientro dallo United Carpi) che va verso la Consolata in Prima. In Prima due nuovi volti per la Solierese che in difesa ha messo dentro Ritvan Sula (’93) dal Colombaro in difesa e la punta Mike Agyei (’96) dal Limidi mentre è tornato nel gruppo gialloblù dopo un lungo stop anche Federico Mariani. In Seconda categoria il Gaggio ha ufficializzato l’eterno bomber Antonio Gargano che ha 44 anni è pronto a dare una mano per cercare la salvezza. "L’ultimo posto è uno stimolo in più – spiega – e l’obiettivo assieme a Carmine è quello di tagliare la quota di 600 reti a cui ci mancano 2 gol".

Variazioni. Negli ottavi della Coppa di Prima si anticipa da domenica 14 gennaio a sabato 13 la sfida La Dozza-Colombaro, resta il 14 Real Casalecchio-Colombaro. Mercoledì 20 alle 15 in diretta sociale ci saranno i sorteggi delle semifinali della Coppa di Eccellenza con il Terre di Castelli ancora in lizza.

Altre. In D tiene banco il caso Pistoiese, con la squadra che ha saltato per due giorni di fila l’allenamento. La società non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma sembra esserci come già nei mesi scorsi un motivo economico di mancati rimborsi spese alla base della decisione dei giocatori. Il Ravenna ha ufficializzato la punta Diallo dalla Clivense. Il Certaldo ha risolto il contratto col centrocampista Ludovico Gargiulo che passa al Prato.

