Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Dall’Eccellenza alla Terza: raffica di squalifiche per offese agli arbitri

Le decisioni del giudice sportivo del calcio dilettanti.

In Eccellenza multa di 300 euro alla Correggese perché propri sostenitore rivolgevano frasi ingiuriose all’arbitro. Inoltre a fine gara gli stessi sostenitori sostavano indebitamente nell’area antistante lo spogliatoio dell’arbitro e mentre la terna usciva rivolgevano frasi irriguardose. Multa di 150 euro al Fabbrico per aver permesso l’accesso a persone non in elenco nel recinto spogliatoi. Una gara a Notari e Zaccariello (Brescello Piccardo), Silvestro (Vianese).

In Promozione multa di 150 euro a Casalgrande e Riese per intemperanze dei propri tifosi. Stop fino al 12 marzo ai dirigenti Silvano Gianaroli e Maurizio Monaco (Riese) per gravi proteste verso l’arbitro; una settimana al presidente Massimo Bertazzoni (Riese) e a Nicola Saccani (Boretto) per proteste verso l’arbitro. Una giornata a Bonini e Silvestri (Baiso/Secchia), Nunziata (Boretto), Mediani (Casalgrande), Camara (Campagnola), Borghi (Riese), Mauro Piermattei (Vezzano).

In Prima categoria multa di 120 euro alla Rubierese per insulti all’arbitro da parte di propri sostenitori e al Quattro Castella per intemperanze dei propri tifosi in campo avverso. Inibito fino al 26 aprile il vice allenatore Andrea Baroni (Campeginese) per comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro. Quattro turni al centrocampista Giovanni Di Mugno (Barcaccia) per offese all’arbitro. Una giornata a Vogli (Barcaccia), Marchese e Muredda (Boca Barco), Battisacchi, Benatti, Greco e Mungiguerra (Campeginese), Arcuri (FalkGalileo), Galloni e Zanichelli (Povigliese), Fabiani (Quattro Castella).

In Seconda categoria out fino al 9 marzo mister Marco Paoli (Puianello) per offese ai calciatori della squadra avversaria. Quattro giornate ad Aremu Bello (Borzanese) per ingiurie nei confronti dell’arbitro. Due gare a Fall (S.Ilario). Un turno a Girasole (Boiardo Maer), Rivi (Cerredolese), Tirelli (Fellegara), Gozzi (Novellara), Monticelli (Puianello), Del Monte (S.Ilario).

In Terza categoria out fino al 2 marzo il dirigente Giuseppe Monteleone (Ramiseto) per proteste. Quattro giornate ad Alessandro Franzese (Sporting Tre Croci) per comportamento ingiurioso verso l’arbitro. Un turno a Ferrari (Coviolo), Lini (Fogliano), Lombardo e Marguglio (Rivalta), Marino (Sporting Tre Croci), Passerini (Vetto).