Calcio dilettanti: il giudice sportivo. Il Montecchio perde. Borghi e Longhi. Multato il Celtic Cavriago

Le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza una gara a Galeotti (Brescello Piccardo), Borghi e Longhi (Montecchio).

In Promozione una giornata a Lusvarghi, Xhulevaj (Arcetana), Roberi Serafin e Previato (Campagnola). In Prima categoria multa di 200 euro al Celtic Cavriago perché a fine gara propri tesserati rivolgevano frasi ingiuriose all’arbitro, inoltre battevano calci e pugni contro la porta dello spogliatoio del direttore di gara. Out fino al 22 giugno il dirigente Enrico Scaltriti (Virtus Correggio) per offese all’arbitro. Due turni a Panaro (Quattro Castella). Una gara a Rabitti (Daino S.Croce), Bulgarelli (Guastalla), Kassi e Obeng (Original Celtic Bhoys), Galloni (Povigliese), Amadei e Campadelli (S.Prospero Correggio), Guidetti e Stermieri (Virtus Correggio) e Cazac (Virtus Libertas).

In Seconda categoria due gare a Lorenzini (Novellara). Un turno a Colato e Fiorentino (Reggio Calcio) e Gilioli (Sporting Cavriago).

In Terza categoria due giornate a Russo (S.Ilario) e Meglioli (Sporting Tre Croci).