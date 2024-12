Calcio dilettanti: il mercato invernale. Prati sceglie Ponte Buggianese. E il Casale Fattoria punta a Baldi

Il mercato del calcio dilettantistico, alla luce della "finestra invernale", è ormai entrato nel vivo a tutti gli effetti. E anche le formazioni pratesi, dalla Serie D alla Terza Categoria, hanno messo a segno diversi "colpi" o sono comunque in procinto di farlo, con l’obiettivo di rinforzarsi.

Il difensore ventenne Bruno Prati ha ad esempio salutato la Zenith nelle scorse ore, per accettare la proposta del Ponte Buggianese e scendere in Eccellenza. La società della Valdinievole ha ufficializzato anche il centrocampista Tommaso Asara, che fino a pochi mesi fa giocava nel Maliseti Seano.

In Prima categoria, il Casale Fattoria sta guardandosi intorno alla ricerca di eventuali rinforzi: in dirittura d’arrivo ci sarebbe Alessandro Baldi, attualmente in forza all’AM Aglianese. Operazione in uscita per il Mezzana, che proprio pochi giorni fa ha ufficializzato il ritorno in panchina del tecnico Cristiano Ferri in sostituzione dell’esonerato Fabio Donnini: l’attaccante Andrea Mugnaini ha a quanto pare deciso di scendere in Terza Categoria, accettando la proposta dello Sporting Casini nel girone di Pistoia.

E proprio dalla Terza, girone pratese, arriva l’ultimo "colpo": l’Eureka ha reso noto il ritorno di Leonardo Cuzzavaglio. L’attaccante venticinquenne aveva già giocato in passato per il club del presidente Matteo Lombardi, laureandosi capocannoniere. E anche con il suo apporto, la società fin qui protagonista di un buon avvio di campionato mira ad avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

G.F.