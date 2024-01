Calcio Dilettanti. Il San Felice perde Stabellini. Master negli Usa e stagione finita

Non bastasse il momento delicato in classifica, il San Felice perde anche una pedina importante in attacco. Lorenzo Stabellini (foto), punta classe 2000, è infatti in partenza per gli Stati Uniti dove svolgerà un master e dunque la sua stagione in giallorosso è da considerarsi chiusa. L’ex Modena e Bologna, a San Felice ormai dal 2015, ha segnato fin qui 2 reti in stagione, quella dell’1-1 in Coppa a fine agosto con la Quarantolese e il 2-0 nel successo sul Vezzano in campionato di inizio dicembre. "Purtroppo perdiamo Lorenzo già da questa domenica nella sfida con il Fiorano, restiamo vigili sul mercato degli svincolati per cercare un attaccante" spiega il ds Davide Marchesini. Intanto bomber Fabio Notari continua ad allenarsi con la Cdr Mutina, ma al momento è escluso un suo tesseramento con il club orange. L’attaccante sta vagliando un paio di proposte, alcune anche dal girone ’B’ di Eccellenza che però logisticamente sono molto complicate.

Anticipo. Sabato 13 una sola sfida che riguarda le modenesi, il testa coda di Eccellenza fra la capolista Cittadella e la Bagnolese ultima ma reduce da 2 vittorie di fila.