Calcio dilettanti: il tecnico ha vinto all’esordio e gode di molta stima. A Castellarano potrebbe continuare anche Zini. Nazzani verso la conferma a Correggio

Giuseppe Nazzani si candida fortemente per restare alla guida della Correggese (Eccellenza) definitivamente. Lunedì è arrivato l’esonero ufficiale di Antonio Soda ad un anno esatto dall’approdo a Correggio (a sua volta sostituì l’esonerato Gabriele Graziani). La società biancorossa si è presa tempo per la soluzione definitiva, che dovrebbe arrivare entro questa sera. Mercoledì, nel turno "straordinario" di Ognissanti, la Correggese targata Nazzani ha vissuto una giornata di gloria dando tre gol alla Pieve Nonantola in trasferta. Un rotondo 3-1 (doppio Leonardi e gol di Luppi) che ha fatto salire le quotazioni di Beppe Nazzani, che, da giugno, ufficialmente ha ricoperto sia la carica di mister della Juniores, che quella di vice Soda in prima squadra. Oggi arriverà la decisione: anche se ci sarà il nome di un nuovo profilo, domenica sicuramente sarà Nazzani a guidare la Correggese nel derby interno col Montecchio. Il nuovo tecnico salirebbe in sella solamente lunedì, per poter iniziare con una settimana di lavoro intera. Tornando a Nazzani: è un profilo giovane (è nato a Carpi il 27 giugno del 1990, ha 33 anni), e la squadra ha risposto bene, seppur si parli di pochi giorni, a questa guida tecnica. È un punto a favore per l’ex fantasista. In campo Nazzani, a suo modo, era già un allenatore: centrocampista offensivo, aveva un sinistro potente e preciso oltre che una forte personalità, e idee chiare. Ex professionista (tra le altre si ricordano Gubbio in C1 e Giacomense in C2), ha terminato la propria carriera da giocatore in Promozione nella Riese. Proprio in rossonero, appesi gli scarpini al chiodo, ha iniziato ad allenare, con un percorso di quattro anni. Poi ecco la Correggese: non è da escludere una sua conferma ufficiale da primo mister. La Correggese è terza con 20 punti, a -1 dalle Terre di Castelli che sono seconde, e a -6 dal Cittadella Vis Modena che sta volando (ma, dopo otto vittorie nelle prime otto, sta rallentando con due pari di fila). Un’altra situazione per certi versi simile è quella del Castellarano, nel girone B di Promozione. Giovedì 26 ottobre gli azulgrana hanno esonerato Enrico Frigieri. Circolava il nome di Andrea Capanni, ex Atletic Progetto Montagna e Montecchio, ma dopo otto giorni sulla panchina c’è ancora "la soluzione interna" Andrea Zini, che, come Nazzani, era il vice. Così come per la Correggese, anche il Castellarano mercoledì ha vinto: decisivo Davitti per l’1-0 sul Terre di Castelli Nextgen. Al momento non ci sono novità, e non è da escludere che si vada avanti con Zini ancora per qualche tempo, visto anche l’imminente impegno di domenica sul campo della Sanmichelese. Il Castellarano è salito al quarto posto con 21 punti, a -1 dall’Arcetana, a -3 dalla Vianese, e a -4 dalla capolista BibbianoSan Polo.