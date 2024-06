Calcio dilettanti. Ipotesi ripescaggio per La Briglia

Valbisenzio Academy e Polisportiva Naldi (che proprio nelle scorse ore ha annunciato il divorzio dal tecnico Pulidori) andranno in Seconda Categoria, mentre Galcianese (che aveva confermato Andrea Bertini come allenatore) Prato Sport e Vernio tenteranno di risalire. Sono le novità della Terza Categoria, con il mercato che è ormai pronto ad entrare nel vivo. C’è poi una situazione ulteriormente in divenire, che riguarda La Briglia Vaiano: l’ipotesi ventilata dal presidente Sergio Taiti di cessare l’attività sportiva (alla luce dei gravi danni causati dall’alluvione) sembra essersi ridimensionata anche a seguito del contributo annunciato dalla Figc. E alla luce del piazzamento in campionato, il club potrebbe essere ripescato in Seconda. Occhio infine a La Libertà Viaccia: il club reduce dal quarto posto nella "regular season" dovrebbe ripartire dalle conferme di Alessio Fratoni e Matteo Nannucci, votati come migliori giocatori stagionali.

Nella foto: giocatori della Polisportiva Naldi.