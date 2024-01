Calcio dilettanti: la Centese anticipa al Bulgarelli. Alle 15 di oggi il match contro Nonantola

Inizierà sin da oggi alle 15 un vero e proprio tour de force per la Centese in Prima Categoria. La squadra di Govoni (nella foto) sarà impegnata per 3 partite consecutive nell’anticipo, rispettivamente con Nonantola oggi, poi Ravarino e il big match con la X Martiri nei prossimi due sabati. Dopo la cocente e amara sconfitta con il Pontelagoscuro, partita nata male e finita peggio, ci si aspetta il pronto riscatto degli uomini di mister ’Briegel’.

Nulla era stato vinto prima, nulla è stato perso adesso: serviranno la giusta determinazione e una forte coscienza dei propri mezzi, per rimettersi in carreggiata e ripartire da dove si era finito il girone di andata. La squadra è al completo, ad eccezione del classe 2006 Alex Busi che ne avrà ancora per un paio di settimane, con l’innesto del classe 1999 Crippa a dare manforte alla truppa dopo l’infortunio di Finessi e le uscite di Innocenti e Romagnoli. Dalla Juniores under 19 (saldamente prima in classifica ) saliranno come sempre i 5-6 migliori prospetti, a rotazione, in virtù del migliore momento di forma.