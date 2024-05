Calcio Dilettanti. La Cittadella non si ferma. Possibile poker di big

Dopo il colpo grosso di bomber Formato dal Lentigione, il mercato da Serie D della Cittadella va a caccia di altri ’big’ con un occhio particolare verso Carpi, dove qualcuno dei grandi protagonisti del salto in Serie C potrebbe non restare: quattro i nomi finiti sui taccuini di Fantazzi e Biagini, il trequartista Matteo Cortesi, il fantasista 2003 Hamza Larhrib, il centrocampista Massimiliano Rossi e il difensore Matteo Rossini. In Promozione prima conferma per La Pieve con la punta 2003 Guerzoni, mentre per l’attacco piace bomber Matteo Veronesi (’96) che dopo i 33 gol col Monteombraro lascerà il club appenninico e ha tanti estimatori, fra cui l’ambizioso Spilamberto. Il Fiorano ha confermato Fabbri e Ienna. In Prima come anticipato è Fabio Venturato il nuovo tecnico del Cavezzo. Lo Spilamberto ha confermato il portiere Stanco, i difensori Dardani, Muca, Tavoni, Vaccari e Ceka, i centrocampisti Giusti, Trenti e Bernardi, gli attaccanti Benatti, Calandrella e Rebai, si separano invece le strade con Cavazzoli, Salvi, Mazzoli, Azzolina, Ahumada e Nichola. Dopo 18 anni (con uno stop di un anno) si sperano anche le strade fra mister Filippo Fanton e il Ravarino. Altro innesto del Maranello: ecco l apunta 2000 Giulio Schiavone.

