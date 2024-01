Calcio Dilettanti. La Pieve esonera Rosi, c’è Chezzi. Il Terre di Castelli cerca la finale

Colpo di scena a La Pieve Nonantola. Ieri il club granata ha esonerato mister Enrico Rosi, affidando la squadra Marcello Chezzi, che già dal 2021 collabora col settore giovanile pievano e da questa stagione ricopre il ruolo di collaboratore tecnico per tutte le categorie giovanili. Un ritorno in pista in Eccellenza per l’allenatore che ha scritto la storia del Castelfranco, portando la Virtus in Lega Pro (poi la società ha rinunciato), poi guidando Savona in D, il Carpi in B per 3 giornate quindi Progresso e Derthona sempre in D. Chezzi ha già diretto ieri pomeriggio il suo primo allenamento e per uno strano scherzo del destino debutterà domenica proprio contro il "suo" ex Castelfranco. La Pieve, reduce da un solo punto nelle ultime 4 gare, è quart’ultima in Eccellenza a +5 su Fidentina e Faro e a -3 dalla salvezza diretta. COPPA ECCELLENZA. Finale nel mirino stasera per il Terre di Castelli, che alle 20,30 gioca al "Valeriani" di Rubiera la semifinale contro il Montecchio. Chi vince (in caso di parità al 90’ subito i rigori) se la vedrà in finale con la vincente di Zola Predosa-Gambettola, in campo stasera alle 20,30 a Cotignola. Mister Domizzi deve fare a meno di Cornia, Gozzi, Massari e Uhunamure, torna Pigozzi e Iori dovrebbe giocare almeno uno spezzone, mentre verrà risparmiato Scarlata. Chi vince la Coppa affronterà nel primo turno nazionale la vincente della Coppa Toscana, che vedrà sfidarsi mercoledì 7 febbraio in finale Terranuova Triana e Sporting Cecina. Davide Setti