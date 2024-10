Calcio dilettanti. La Portuense anticipa a Corticella. Mariani: "E’ uno scontro salvezza»

Primo anticipo dell’anno per la Portuense, attesa oggi (ore 15) pomeriggio a Corticella nello scontro diretto per la salvezza con lo Junior nel girone C di Promozione.

E’ questo lo specchio della realtà rossonera dopo una partenza a handicap, condizionata dagli infortuni in serie.

La classifica non sorride, appena 5 punti, vicino alla zona play out, ma il Corticella sta ancora peggio, appena 3 punti ed è reduce dalla batosta per 3-0 a Cento, mentre un pareggio a occhiali con la Faro per la Portuense.

"E’ una sfida salvezza – ammette Paolo Mariani, l’allenatore – inutile farci illusioni per l’immediato futuro. Dobbiamo fare più punti il prima possibile, sperando che nella finestra di mercato del mese di dicembre riusciremo a sistemare la squadra. Ricordo il grave infortunio di cui è stato vittima il secondo portiere Lofiego, la frattura del perone e la lesione dei legamenti della caviglia.

A Corticella saremo senza Formigoni, Luciani, Di Domenico, Sow e Fantoni. Gli ultimi due in ripresa: il centravanti Sow ha ripreso a correre e dovremmo averlo a disposizione tra un mese, per Fantoni il decorso dovrebbe essere più breve; ci conto perché sono due attaccanti di livello.

Anche Di Domenico, dopo l’infortunio al ginocchio rimediato prima della finale play off della scorsa primavera, è vicino al recupero; ha ricominciato a correre, dovrebbe essere a disposizione nel girone di ritorno.

In pratica l’unico rientro è quello di Borsetti, un esterno giovanissimo, proveniente dal nostro settore giovanile".

Mariani non si fida del Corticella, l’avversaria odierna. "E’ una squadra che vuole salvarsi, arriva dopo il ko rimediato con la Centese e vorrebbe rifarsi su di noi. Giocherà con il coltello tra i denti, dovremo farci trovare pronti.

Giocheremo sul sintetico e sono preoccupato: le prossime tre partite saranno tutte sul sintetico (le altre due sono con il Felsina e il Castenaso), un campo di gioco che aiuta chi ci è abituato ma soprattutto non aiuta chi ha in organico tanti convalescenti".

Franco Vanini