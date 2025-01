Calcio Dilettanti. La Seconda e la Terza pronte a rimettersi in moto

L’antipasto è arrivato domenica con i recuperi dei gironi reggiani e bolognesi, ma domenica si tornerà a fare sul serio anche in Seconda e Terza di Modena. In Seconda non è però ancora tempo di campionato (si gioca il recupero del girone ’F’ Real Dragone-Levizzano) ma di Coppa, con le due semifinali in gara secca Junior Finale-Virtus Cibeno e Piumazzo-Solarese: le due vincenti si contenderanno il trofeo in campo neutro, ma intanto a braccetto accederanno al tabellone regionale della Coppa.

Nei due gironi modenesi di Terza, invece, è tutto pronto per tornare in campo con il recupero della 13^ giornata, ultima di andata, che assegnerà l’ultimo titolo d’inverno ancora vacante. Nel girone ’B’ infatti la Novese a 90’ da fine andata è a +5 sulla Possidiese (che ospita il fanalino Sozzigalli) e +6 sulla Cognentese che ospiterà al ’Chiari’ nel big match.

Nel girone ’A’ è ancora tutto da scrivere: Madonna di Sotto (foto) e Magreta guidano appaiate, ma i sassolesi hanno già chiuso le fatiche dell’andata e così il Magreta atteso sul campo dell’Academy può staccarla, ma a -1 dal tandem di vetta c’è anche il San Francesco che ospita l’Audax quinto a -4.