Calcio dilettanti. L’ex Bagnolese Sakaj al Terre di Castelli

Nuova avventura per l’ex Bagnolese Fabio Sakaj (’98): il difensore centrale ha infatti firmato in Eccellenza con il Terre di Castelli.

Sakaj (nella foto) in questa stagione ha giocato 9 gare in Serie D con la maglia del Progresso.

Cresciuto nel Modena (anche 10 gare in B dal 2014 al 2016), ha giocato fra C e D con Fondi, Pianese, Sestri Levante, Cattolica e, appunto, Bagnolese.

In Promozione la Cdr Mutina è vicina all’annuncio di bomber Fabio Notari, che già da qualche tempo si allenava con i modenesi.

In Prima il Maranello rinforza l’attacco con un giocatore che ha militato quasi sempre nel Reggiano: Lorenzo Durantini (2000) ex Folgore, Bibbiano e quest’anno al Celtic Cavriago, con un trascorso anche in Sardegna alla Nuorese.

Coppa Italia. Intanto è stata definita la sede della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza tra Montecchio e Terre di Castelli: si giocherà mercoledì 17 gennaio alle ore 20,30 allo stadio Valeriani di Rubiera.