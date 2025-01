Calcio dilettanti. L’ex Vianese Veratti scende in Seconda categoria

Il mercato dei dilettanti regala altri colpi. Quello ad effetto è del club modenese dello Junior Finale, capolista di Seconda "G", che ha chiuso con Luca Veratti (in foto con Emore Iemmi), attaccante classe ’93, la scorsa stagione promosso in Eccellenza con la Vianese e che vanta quasi 140 gettoni in D con 40 reti, oltre 40 in C (Feralpi, Sudtirol, Spal e Melfi) e una panchina in Serie A col Bologna (al "Tardini" nel maggio del 2013 con mister Pioli).

Novità in Eccellenza anche al Terre di Castelli che ha annunciato la punta Luca Baldari (2004) ex Primavera del Sassuolo.