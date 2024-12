Calcio dilettanti: mercato in fermento tra Eccellenza e Promozione

I dilettanti tornano in campo oggi e domani (ma domani è annunciata neve anche in pianura…), ma tiene ancora banco il mercato. In Eccellenza il Formigine piazza il colpo di Matteo Arati, centrocampista ’90 liberato dal Terre di Castelli, a lungo in C con Reggiana, Bassano e Pro Patria. Nuovo volto in difesa anche per il Castelfranco che ha tesserato Yassine El Hatimi (’98, foto) prelevato dal San Felice.

In Promozione lo United Carpi (che non ha ancora svincolato bomber Jocic) ha ufficializzato i due colpi in attacco provenienti dal Formigine, il 2005 Andrea Crispino che l’anno scorso alla Nextgen ha segnato 12 reti coi castelvetresi in Promozione, e l’esterno Lenardo Stefanini (2006) ex Carpi, Spal e Sassuolo, non ancora definito invece l’arrivo di Bojardi dal Castelfranco. Ufficiale anche bomber Cheli al San Felice, al Colombaro ecco il difensore 2004 Simone Cornia dal Formigine.

In Prima il Pavullo prende il difensore 2005 Faissal Sambare dalla Maranese, colpo in mediana per il Polinago con Enrico Turrini (2005) che scende dall’Eccellenza dallo Sporting Scandiano. Il Maranello potrebbe prendere un portiere per sostituire l’infortunato Saber Khalfaoui, ko per la rottura del menisco e del crociato anteriore.

Oggi. Si giocano 8 anticipi (ore 15). In Promozione sfida salvezza a Fossoli fra United Carpi e Camposanto, divise da 2 punti, coi padroni di casa che fanno debuttare Assouan, Crispino e Fontanesi, non convocato Jocic in uscita. In Prima ’D’ Vis San Prospero-Valsa Savignano, in Seconda ’E’ Eagles- Roteglia, in Seconda ’F’ Fonda-Piumazzo, in Seconda ’G’ Solarese-Sermide, in Terza ’A’ Madonna S.-Terre di Castelnuovo e Prignanese-La Veloce (14,30) e in Terza ’B’ Baracca-4Ville.

Serie D. Domani una Cittadella in grande emergenza viaggia a Ravenna per la 15^ giornata. Out sicuri Marchetti squalificato, Mandelli e Osuji, qualche chance per Bertani e Caesar Tesa per la panchina, out anche Formato squalificato, Mondaini e Fontana. A centrocampo resta solo Mora di over.

Eccellenza. Domani il Formigine (ko Carrera, Savino e Operato) ospita lo Scandiano, il Terre di Castelli (squalificato Pigozzi, fuori Gibertini) va ad Arceto, mentre il Castelfranco (al completo) sfida il Colorno.

Terza. Colpi del Gaggio: Samuele Roncatti in attacco e Riccardo Lombardi in mediana.