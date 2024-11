Calcio dilettanti. Mister Baroni out per un mese. Abbati: sputare gli costa 4 turni

Mazzate dal giudice sportivo. In Eccellenza, squalificato fino al 29 novembre l’allenatore Lorenzo Baroni dello Sporting Scandiano per aver rivolto frasi offensive al guardalinee. Fino al 15 novembre, Maurizio Galantini del Fabbrico per gravi proteste contro l’arbitro. Tra i giocatori, una giornata a Maccabruni (Sporting Scandiano) e Guerri (Fabbrico). In Promozione, Giuseppe Nazzari fino al 1° dicembre per aver contestato alcune decisioni di un assistente e per aver rivolto espressioni ingiuriose alla terna arbitrale. Quattro giornate ad Abbati (Baiso/Secchia) per aver sputato contro un calciatore avversario colpendolo.

Due giornate a Previato (Campagnola) perché, sostituito, entrava in campo e spintonava un avversario. Un turno a Corsini (Casalgrande), Amoah (Bagnolese), Owusu (Riese) e Ranieri (Luzzara).

Coppa. Ecco gli accoppiamenti delle fasi finali delle Coppe d’Eccellenza e di Promozione. Per l’Eccellenza si tratta degli ottavi di finale: si giocheranno mercoledì 13 novembre.

Gli impegni delle reggiane: Agazzanese-Brescello/Piccardo alle ore 20.30, Correggese-Nibbiano & Valtidone alla stessa ora, mentre alle ore 14.30 ecco il derby Fabbrico-Vianese. Ecco il regolamento di questo turno: si tratta di gara unica a eliminazione diretta. L’avversario (e di conseguenza chi gioca in casa e chi no) è stato sorteggiato dal Crer; in caso di parità nei 90 minuti si andrò direttamente ai rigori. Parliamo di sedicesimi di finale, invece, per la Coppa di Promozione. Si gioca sempre il 13 novembre, con tutte le gare in programma alle 20.30.

Le reggiane ancora in pista: Campagnola pronto a ospitare il Fiorano, mentre altra sfida sull’asse Reggio-Modena quella tra Castellarano e United Carpi. Come si legge nel comunicato, però, queste due gare molto probabilmente saranno anticipate al pomeriggio per mancanza di "luce omologata", ma ancora l’orario non è ufficiale. Anche qui stesse regole dell’Eccellenza: col pari nei tempi regolamentari ecco subito i calci di rigore.

Intanto sono stati calendarizzati dal comitato provinciale i recuperi relativi al sesto turno di Terza categoria, che doveva essere disputato il 20 ottobre. Martedì ecco Rivalta (9)-Amici di Davide (7) alle ore 21 presso il sintetico "Lari" a Reggio. Poi mercoledì: tutti in campo alle ore 20.30. Abbiamo Cadlbosco (9)-Cavriago (11), il derby montanaro Felina (7)-Gatta (9), Fogliano (4)-Biasola (6), e Invicta Gavasseto (2)-Collagna (6). Il quadro del turno si completerà giovedì: alle 14.30 ci sarà la capolista Sporting Cavriago (13) col Ramiseto (5), e alla sera (20.30) ecco Plaza (7)-Vetto (5) e Sporting Tre Croci (8)-Coviolo (4). Un salto veloce in Prima categoria: si è concluso il 7° turno col 2-2 tra Viadana (Martino e Dede) e Original Celtic Bhoys (Pagano e Dabre). Nella Terza modenese (girone A) si sono recuperate due gare del 6° turno con in campo due reggiane: il Fosdondo ha pareggiato 1-1 col Monari Nasi. Non basta Cabassi: Borgazzi per gli ospiti ha trovati il pari solo al 95’. Male la Gualtierese: il Gaggio ha avuto la meglio per 5-2 con Moccia (2), Palazzoni, Spagnolini e Gozzi.