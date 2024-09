Calcio dilettanti. Negli anticipi. Campeginese di scena a Poviglio Oggi quattro anticipi calcistici: in Prima categoria la Povigliese sfida la Campeginese, in Seconda il Novellara la Saxum United, e in Terza il Vetto il Tre Croci. Partite decisive con squadre in cerca di punti. Arbitri reggiani al fischio d'inizio.