Calcio dilettanti: oggi cinque anticipi. In Promozione il Masone a Monticelli, mentre il Casalgrande è di scena a Castelnuovo. Super match in Eccellenza: Vianese-Correggese

Cinque gli anticipi di oggi (tutti alle ore 15). Super partita in Eccellenza: la Vianese (33) ospitala capolista Correggese (45), reduce dalla prima sconfitta in campionato che ha stoppato la striscia di 12 vittorie di fila. Il Nibbiano e Valtidone è secondo con 5 punti di distacco e i biancorossi di Ivano Rossi vogliono il +8 momentaneo; lato Vianese, si sogna l’aggancio della zona playoff, sopra di tre punti. ArbitraNiccolò Galligani di Pistoia.

Due antipasti in Promozione; nel girone A il Terme Monticelli (19) ospita il Masone (19). Le due squadre sono penultima e terz’ultima in classifica. Con un successo gli orange aggancerebbero in un solo colpo la zona salvezza. Arbitro: Salvatore Vallone di Piacenza.

Nel girone B trasferta per il Casalgrande (26) sul campo del Castelnuovo (28). I rossoblù non vincono da 5 gare e vengono da tre pari di fila: nel mirino c’è la vittoria con tanto di sorpasso. Arbitra Riccardo Barlafante di Parma.

Doppio appuntamento anche in Prima categoria. Impegno fuori casa per il Quattro Castella (20), sul campo del Team Santa Maria Lesignano (18). Solo due punti separano le due compagini e la posta in palio è importante per evitare la zona playout. Direzione di gara affidata a Sara Cimelli di Piacenza.

Chiudiamo col girone C: la capolista Virtus Correggio (39) riceverà la Campeginese (15), che è quart’ultima e cerca punti per uscire dalla zona playout. Arbitro designato: Andrea Mussini di Reggio.