Calcio Dilettanti, oggi cinque anticipi. Virtus-Terre di Castelli, super sfida

La super sfida di domani fra Castelfranco e Terre di Castelli al ’Ferrarini’ accende i riflettori sull’Eccellenza, riaperta nella corsa al vertice dal primo ko della capolista Cittadella. Quelle di Cattani (ex di turno) e Domizzi sono le due squadre più in forma del campionato, con i padroni di casa quarti che inseguono a -3 sui rivali secondi. Ora la Virtus (6 vittorie e 4 pari) viene da 3 successi di fila, mentre gli oronero (7 vittorie e 3 pari) hanno ripreso a correre battendo il Montecchio. Questi i pronostici per le gare di domani di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi di Eccellenza. Castelfranco-Terre di Castelli X2: nei biancogialli torna Bertetti, squalificati Palmiero e Barani, infortunato Boccalupo, negli ospiti infortunati Operato, Iori e Massari. Formigine-Brescello X: Sarnelli è al completo. Cittadella-Colorno (al campo ’Botti’) 1: Salmi cerca di riprendere la corsa senza Rosa, Azzi e Fugallo, mentre Iodice è stato svincolato. La Pieve-Bagnolese 1X: per Rosi sfida salvezza da non fallire squalificato Bojardi, out Lo Bello.

Promozione. I pronostici di Corrente: United Carpi-Cavezzo X, Castellarano-Castelnuovo 1, Baiso-San Felice 1, Quarantolese-Vezzano X, Cdr Mutina-Nextgen 1, Arcetana-S.Michelese 1X, Camposanto-Fiorano X.

Anticipi. Sono 5 gli anticipi di oggi che riguardano le modenesi (ore 15). In Prima ’D’ il Maranello terzo (-8 dalla vetta) cerca sul campo del fanalino Carpineti la terza vittoria di fila. In Seconda ’E’ Real Maranello-Roteglia, in Seconda ’F’ Solarese-Fortitudo, in Terza ’A’ Academy-Eagles e in Terza ’B’ Rinascita Budrione-Manzolino.

Davide Setti