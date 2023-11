Calcio dilettanti. Pazzesca Portuense. Rimonta dallo 0-3 e avanza in Coppa

Finisce 6-4 per i rossoneri dopo i calci di rigore, il turno di coppa che vedeva impegnati i padroni di casa della Portuense e il Trebbo. Una vittoria arrivata in rimonta, in inferiorità numerica e sotto di tre gol. Bolognesi in vantaggio verso la mezz’ora: incomprensione tra il portiere e il difensore centrale, ne approfitta Cini e segna praticamente a porta vuota. Al 15’ del secondo tempo sciocchezza di Laghi: fallo di reazione e rosso diretto. Il Trebbo approfitta della superiorità numerica e in rapida successione segna altri due gol in contropiede. Mister Mariani a questo punto decide di dare una sterzata e inserisce nuovi giocatori dalla panchina: Sorghini, Sarto, Masiero e Melandri negli ultimi minuti. Dal 20’ comincia la riscossa rossonera, con la firma dei nuovi entrati. Ci pensa dapprima Pierfederici, uno slalom in area culminato dall’atterramento al momento del tiro: rigore da lui stesso trasformato. Sarto porta a due le segnature al termine di un’imbucata dalla fascia. A questo punto la Portuense ci crede, al 95’ un gran tiro di Sorghini da trenta metri si insacca all’incrocio dei pali. Si arriva ai calci di rigore e qui sale in cattedra Broccoli: il portiere rossonero para tre rigori su quattro e ne segna anche uno. Con questo successo la Portuense conquista il pass per il turno successivo, assieme al Casumaro è l’unica ferrarese ancora in corsa per la coppa di categoria.

Franco Vanini