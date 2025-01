Calcio Dilettanti. Pezzolato, la Cittadella ci riprova. Cissè-Cavezzo, arriva l’addio

La Cittadella ci prova per Michele Pezzolato. Il guardiano 2004 è tornato al Modena dal Carpi dove era in prestito, su richiesta della società gialloblù visto che in biancorosso era chiuso dalla grande stagione di Sorzi e non ha giocato nemmeno un minuto. Due sono le ipotesi per un suo nuovo prestito: la C alla Clodiense ultima del girone ’A’ oppure un’altra avventura in D, come l’anno scorso a Forlì, e in questo caso l’unica opzione che valutano i gialloblù è quella della Cittadella. In Prima intanto il Cavezzo saluta il centrocampista ‘92 Adnane Cissè, che sale in Promozione vestendo la maglia del Casalgrande dove ritrova mister Cantaroni.

Giudice. In Promozione stangato il Castelnuovo: squalifica di 4 giornate a Reggiani "per insulti alla terna arbitrale dopo l’espulsione" e di 2 a Bellei Ponzi pure espulso. Respinti i ricorsi della Quarantolese contro le 4 giornate a Giunturi e della Novese per le 3 giornate a Ferrara. La Procura Federale ha poi multato il Terre di Castelli di 533 euro per responsabilità oggettiva la vicenda, risalente a l gennaio di un anno fa, dell’aggressione da parte del proprio giocatore Michele Manzo, allora in borghese, nei confronti di un giocatore della Sanmichelese (poi ricoverato all’ospedale di Baggiovara), al termine della gara del campionato Under 19 Regionale che si era svolta a Castelvetro.

Variazione. In Prima ’D’ la sfida Fox Junior-Mirandolese si anticipa a sabato 18 alle 15.

d.s.