CALCIO DILETTaNTI. Promozione,. Forlimpopoli e Civitella a segno

Così il turno infrasettimanale dei dilettanti regionali. In Eccellenza rinviato il match del Cava Ronco sul campo della Savignanese per la scomparsa di Maria Crisitina De Zardo, presidente dei cesenati. In Promozione è tornato al successo il Forlimpopoli e, in chiave salvezza, importante blitz del Civitella.

Eccellenza (30ª giornata): Bentivoglio-Medicina Foss. 0-2, Castenaso-Sampaimola 2-3, Diegaro-Vis Novafeltria 2-0, Gambettola-Massa Lombarda 4-0, Granamica-Pietracuta 2-3, S. Agostino-Masi 1-1, Sasso Marconi-Reno 2-0, Tropical Coriano-Russi 0-0.

Classifica: Sasso Marconi 67; Granamica 62; Pietracuta 54; Gambettola 53; Medicina F. 49; Reno 46; Tropical Coriano 45; Russi 42; Castenaso 41; Cava Ronco, Sampaimola 40; S. Agostino 38; Massa Lombarda 36; Masi, Diegaro 29; Vis Novafeltria 28; Savignanese 24; Bentivoglio 16.

Promozione (30ª giornata): Forlimpopoli-Due Emme 3-2 (Radoi, Dall’Allara, Ulivieri; Corbara, Altieri), Cotignola-Civitella 1-2 (Fiorillo; Monti, Gatti); Bakia-Cervia 6-0, Bellariva-Torconca 1-0, Cattolica Sg-Faenza 4-0, Misano-Classe 0-0, Stella-Sampierana 3-2, Verucchio-San Pietro in Vincoli 1-1; anticipo Del Duca-Fratta Terme 0-7.

Classifica: Sampierana 65; Cattolica 56; Fratta Terme 55; Faenza 53; Pietro in Vincoli 48; Bellariva 45; Del Duca, Bakia Cesenatico 44; Forlimpopoli 43; Misano, Classe 42; Civitella 38; Verucchio 35; Torconca, Stella 34; Cotignola 33; Due Emme 24; Cervia 11.

Seconda (recupero 23ª giornata). Girone N: Real Cava-Deportivo Roncadello 2-3 (Livornese, Ragazzini; 2 Fabbri Rutigliano).

Classifica: Vecchiazzano 60; Marina 52; San Pancrazio 49; Low Ponte 42; Fiumanese 40; Romagna, Fornace Zarattini 34; Casalborsetti 32; Real Cava 29; Porto Fuori 24; Valmontone Castrocaro 22; Deportivo Roncadello 21; Godo 11; San Zaccaria -3.

