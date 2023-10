Calcio Dilettanti, Promozione. Gozzi la sblocca, Nadiri firma il gol del pareggio. Quarantolese e Cdr si dividono la posta in palio

quarantolese

1

cdr mutina

1

QUARANTOLESE: Calanca, Mari, Castorri, Bottazzi, Barbalaco, Pisa, Magro (79’ Acanfora), Palmieri, Gozzi, Pozzetti (83’ Mambrini), Bortolazzi. A disp. Malavasi, Gobbi, Mancini, Bondioli, Paolozzi, Malagoli. All. Loddi

CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani (86’ Lazzaretti), Ognibene, Shanableh (57’ Depietri), Farina, Vignocchi, Gollini, Montorsi, Paltrinieri (74’ Gualdi), Pilia, Nadiri. A disp. de Chirico, Bonvicini F, Cipolli, Turci, Bonvicini M, Guilouzi. All. Greco

Arbitro: Stano di Modena

Reti: 53’ Gozzi, 60’ Nadiri

Note: ammoniti Gozzi e Montorsi

Nell’anticipo di Promozione Quarantolese e Cdr rinviano ancora il ritorno al successo. Succede poco per 45’, nella ripresa al 53’ lancio di Palmieri, Magro allunga per Gozzi che di prima scavalca Mawuli per l’1-0 di casa. Al 60’ punizione di Montorsi, Gollini sul secondo palo rimette in mezzo, Calanca respinge e Nadiri pareggia in tap-in. Nel finale Vignocchi, Nadiri e Gualdi sfiorano il 2-1 per la squadra di Greco.

Anticipi. In Prima ’C’ Masone-Ganaceto 3-2, in Prima ’D’ Colombaro-Ubersetto 2-1, in Prima ’F’ Nonantola-Bondeno 2-3, in Seconda ’E’ Spezzanese-La Veloce 4-0, in Seconda ’F’ Carpine-San Paolo XXXX, in Terza ’A’ Real Modena-Academy 1-1 e in Terza ’B’ Manzolino-San Vito 3-3 e Baracca Beach-Possidiese 1-2.