Calcio Dilettanti. Promozione, la Sanmichelese non si ferma più. Ganaceto, Corlo e Maranese allungano in vetta

sanmichelese

3

nextgen

1

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni, L. Ferrari (15’st Merli), Baisi, Costa, M. Ferrari, Alicchi (37’st Savarese), Spezzani (24’st Rinieri), Peddis, Manzini (27’st Fugallo), Capasso (15’st Frimpong). A disp. Bertagnoli, Rispoli, Bylyshi, Parisi. All. Azzurro.

NEXTGEN: Iattoni, Cuoghi, Incerti, Le Guern, Ruini, Mandreoli, Carrera, Pacilli (27’st Pacilio), Ricci, Pellati (18’st Musardo), Toni (27’st Battaglia). A disp. Cacchioli, Stefani, Bertacchini, Guiducci, Campani, Splendi. All. Farolfi.

Arbitro: Domeniconi di Faenza

Reti: 24’ Capasso, 31’ e 23’st (rig.) Manzini, 42’st Cuoghi

Note: espulso al 16’st Ricci, ammoniti Spezzani, Savarese, Iattoni, Ricci.

Quarta vittoria di fila per la Sanmichelese ora a -1 dal 3° posto grazie al 3-1 alla Nextgen. Al 24’ percussione di Capasso, Iattoni lo contrasta mandandolo a terra ma si rialza e fa 1-0, al 31’ scambio Peddis-Baisi-Manzini che dal limite fulmina Iattoni. Nella ripresa al 23’ Frimpong si procura il rigore trasformato da Manzini. Le Nextgen dopo il rosso a Ricci accorcia all’87’ con Cuoghi.

Anticipi. In Prima ’C’ in vetta il Ganaceto infila il 7° successo nelle ultime 9 col 5-0 sul campo del fanalino Virtus Cibeno firmato da Giannelli, Cavani, Goldoni e Mecorrapaj (2) e va a +6 sulle seconde. In Prima ’D’ l’Ubersetto cede 2-0 in casa al Casalgrande. In Seconda ’E’ prende il largo la capolista Corlo (+11 su Fox e Roteglia) vincendo 2-0 in casa della Cerredolese, in Seconda ’F’ la Cabassi vince 1-0 lo scontro salvezza e aggancia la Solarese, in Terza ’A’ la capolista Maranese (ora +4 sul Real Dragone, che oggi non gioca) piega 2-0 l’Athletic Solignano e in Terza ’B’ U. Sozzigalli-Baracca Beach 1-2.