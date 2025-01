Calcio dilettanti. Sant’Agostino in viaggio a Forlì. La Portuense riceve il Felsina

Rientra il capo cannoniere Fabio Cazzadore nell’anticipo di oggi pomeriggio (ore 18) del Sant’Agostino a Forlì. I ramarri saranno di scena al "Morgagni", sul sintetico contro il Football Cava Ronco, una partita che nell’intento dello staff tecnico dovrebbe rappresentare la riscossa dopo il ko del turno precedente, subita in casa ad opera del Gambettola. Il nuovo acquisto Andrea Landi ci crede: "Abbiamo analizzato gli errori della partita precedente – dice l’ex spallino – è stata una partita a sé stante, proveremo a rifarci". Riguardo al suo arrivo a Sant’Agostino, secondo il centrocampista biancoverde il rendimento è destinato a migliorare.

"Sono arrivato da poco e mi serve un po’ di tempo per ritrovare la migliore condizione. Per quanto riguarda la squadra, il nostro obiettivo è arrivare il prima possibile alla salvezza, sperando nella scalata a posizioni più tranquille già nell’anticipo con i forlivesi".

In Promozione, c’è il Felsina sulla strada della Portuense, oggi alle 15 al "Bellini". All’andata fu un pareggio a reti bianche, l’incognita sono le tante assenze. Sono indisponibili infatti gli squalificati Gaiani e Mirontsev, a rischio Taroni. Il reparto offensivo sarà imperniato sui giovanissimi Baglietti e Fantoni, quest’ultimo però in settimana non ha potuto allenarsi per ragioni di studio, partirà quindi dalla panchina. "Il Felsina è in teoria una squadra alla portata – afferma Paolo Mariani, l’allenatore – tutto dipenderà dagli episodi e da come sapremo reagire alle difficoltà di formazione. La vittoria manca dal derby con il Consandolo, speriamo di tornare ai tre punti vista la classifica difficile".

Derby in Prima categoria. In riva al Po il Pontelagoscuro riceve il Santa Maria Codifiume. Entrambe sono reduci da una sconfitta: il Ponte 3-1 a Ceretolo e il Santa Maria in casa con l’Anzolavino, mentre all’andata in riva al Reno il Ponte aveva fatto il colpaccio per 2-1.

Emanuele Lombardi non ha digerito la sconfitta con la Ceretolese: "Nonostante la prestazione positiva, il risultato ci punisce al di là dei nostri demeriti. E’ mancato il risultato, così come contro il Sala Bolognese. Sono fiducioso, la squadra è viva, motivata, vuole tirarsi fuori il prima possibile". Tutta la rosa è a disposizione, l’unico dubbio riguarda Bolognesi, colpito in settimana da influenza.

SECONDA CATEGORIA.

Ricordiamo che la finale della coppa di Seconda categoria in programma domani (domenica 19) al "Villani" di Masi Torello tra Dogatese e Sermide si terrà alle 14 e non alle 14.30, perché l’impianto sportivo non è omologato per le partite in notturna, evento che potrebbe verificarsi nel caso in cui si andasse ai supplementari in caso di parità dopo 90 minuti.

Franco Vanini