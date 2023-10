CALCIO DILETTANTI. Seconda, insidie per la capolista. Vecchiazzano Domani e oggi si giocano le partite della 7ª giornata delle formazioni forlivesi di Seconda e Terza Categoria. La capolista del girone N di Seconda, il Vecchiazzano, va in trasferta a Ravenna. In Terza il Bagnolo attende la visita del Real Meldola.