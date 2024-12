Calcio Dilettanti. Si disputano cinque anticipi . Per La Pieve è sfida d’alta quota

Ultime fatiche dell’anno solare per i dilettanti, il cui fine settimana si apre oggi con 5 anticipi. In Promozione alle 14,30 La Pieve prova a bissare il successo di mercoledì con la Sanmichelese in trasferta a San Martino in Rio col Campagnola terzo e imbattuto da 9 turni (6 vittorie e 3 pari) che precede di 4 punti i ragazzi di Barbi: . Le altre gare: in Seconda ’F’ Ubersetto-J. Fiorano, in Seconda ’G’ XII Morelli-Cabassi, in Terza ’A’ Academy-Castelfranco e in Terza ’B’ Monari Nasi-Roveretana.

Mercato. Il Formigine ha ufficializzato l’arrivo in attacco di Stanco dal Giulianova. In Terza la Roveretana ha preso l’attaccante 2001 Omar Della Gatta dal Moglia, in uscita Borsari torna al Segnate e Lodi al Budrione, svincolati Riccardi, Maidame e Saccoccio. Serie D. Domani la Cittadella chiude l’andata a Ponte a Egola sul campo del Tuttocuoio. Dopo il buon debutto col 3-5-2 mister Gori sarà costretto a rinunciare alla difesa a tre per le assenze di Mora (squalificato) e Aldrovandi (out 2 mesi), ko anche Mandelli, Osuji e Fontana. Nei toscani assente Massaro (stagione finita), difficile che recuperi l’ex Modena e Carpi Acosty infortunato, torna Veron dalla squalifica, in attacco ballottaggio Boiga-Benericetti.

