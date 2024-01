Calcio Dilettanti. Terre di Castelli,. Gozzi operato al volto:

È stato operato ieri presso il reparto di Chirurgia cranio maxillo facciale del Policlinico di Modena Simone Gozzi, centrale difensivo del Terre di Castelli, vittima lo scorso 17 dicembre di un colpo al viso nella gara con la Cittadella. Nell’impatto col gomito di Guidone l’ex capitano del Modena si era procurato alcune fratture scomposte a mascella e zigomo e una frattura composta all’orbita oculare sinistra, che hanno necessitato l’applicazione di alcune placche. "Per fortuna sono un reparto eccezionale, spero di tornare presto in campo" le parole di Gozzi, che dovrà restare ancora ricoverato in attesa di capire il decorso dell’intervento e che poi dovrà utilizzare una maschera per il ritorno al calcio giocato, con tempistiche ancor da quantificare. Il Terre di Castelli spera di riaverlo prima della fine del campionato, ma intanto per il big match di domenica a Correggio recupera Iori, Bruno e Operato, mentre oltre a Gozzi restano fuori Cornia, Uhunamure, Massari e lo squalificato Pigozzi.

d.s.