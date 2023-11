Calcio Dilettanti. Tutti in campo, derby al ’Ferrarini’

Mercoledì dedicato ai dilettanti quello di oggi (con fischio d’inizio a partire dalle 14,30), che vede scendere in campo tutti dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Eccellenza. Ecco le ultime dai campi e i pronostici di Vincenzo Corrente. Castelfranco-Cittadella X2: dopo il primo pari la capolista è chiamata a un derby insidioso contro la Virtus, che è in serie utile da 6 gare (12 punti), una gara speciale per mister Francesco Cattani che l’anno scorso fino a marzo ha guidato la Cittadella. Il tecnico biancogiallo deve fare a meno di Pepe, Cantarello e Savino, da valutare Mantovani, per mister Salmi invece fuori Falanelli, Rosa, Iodice e Pivetti. La Pieve-Correggese X: Rosi sfida i reggiani (in cui debutta Nazzani in panchina al posto di Soda) senza lo squalificato Canalini e gli infortunati Ortensi e Lo Bello. Zola-Terre di Castelli 2: lanciato da 5 vittorie di fila al 2° posto, mister Domizzi non ha Iori, Saccani e Massari (in attesa della risonanza, si teme che la stagione sia finita per la rottura del crociato), difficile la convocazione di Operato ed Auregli pur rientrati in gruppo. Formigine-Faro 1X: sfida salvezza da non fallire per i ragazzi di Sarnelli, che cercano la terza vittoria di fila in casa dopo Fabbrico e Bagnolese, anche se la febbre ha fermato Binini (in dubbio la convocazione), mentre torna Ricaldone, da valutare Ruini (affaticamento ad un adduttore) e Ashong che rientra dalla squalifica, ma era anche acciaccato.

Promozione. Tre i derby della 10^ giornata e due debutti in panchina, quello di Rambaldi nel Cavezzo che riceve la Sanmichelese e quello di Farolfi nella Nextgen che va a Castellarano. In casa le due modenesi d’alta quota, lo United Carpi che riceve il Fiorano (panchina per ora stabile per Nobile) e la Cdr Mutina che a Campogalliano se la vede col Baiso.

Queste le gare coi pronostici di Corrente: Vianese-Castelnuovo 1, Arcetana-San Felice 1X, Camposanto-Quarantolese X, Cavezzo-Sanmichelese X2, United Carpi-Fiorano 1, Castellarano-Nextgen 1, Cdr Mutina-Baiso X.

Giudice. In Seconda ’F’ la Carpine ha presentato ricorso per l’1-1 col San Paolo per errore tecnico dell’arbitro: al 67’ l’attaccante carpigiano Minelli ha cercato di segnare con la mano e invece di essere ammonito è stato espulso, se l’arbitro ammetterà l’errore tecnico la gara verrà rigiocata.

Davide Setti