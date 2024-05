Calcio dilettanti: ufficiale Bolognesi a Sant’Agostino. Schiavon continua a giocare, Gasparetto si dedicherà al settore giovanile. Pontelagoscuro cambia mister. A Masi per la panchina sfuma Roselli: in corsa anche Govoni

E’ sfumato l’assalto del Masi Torello Voghiera a Fabio Roselli, allenatore uscente del Mezzolara negli ultimi due mesi di campionato; era lui il prescelto dal direttore generale del club Graziano Quarella, un allenatore giovane che si è fatto le ossa nel settore giovanile bolognese. La trattativa non è andata a buon fine, così si sta valutando la pista (ma non è l’unica) che porta ad Andrea Govoni (nella foto). "Briegel" ha incontrato in questi giorni la dirigenza del Bentivoglio, ma non c’è ancora nulla di concreto, per questo non è escludere la pista che porta ai Tricolori. E’ ufficiale invece l’arrivo a Sant’Agostino di Cristiano Bolognesi, al debutto in Eccellenza, negli ultimi due anni alla guida del Galeazza, dove si è accasato mister Panzetti. Su di sui garantisce Marco Secchieroli, con il quale ha collaborato due anni fa. C’è però un doloroso addio: l’ex spallino Daniele Gasparetto, l’acquisto di grido della scorsa stagione, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo per il succedersi di infortuni.

Daniele non resterà inoperoso, la società ha deciso di affidargli un ruolo da dirigente del settore giovanile e osservatore di talenti. A 41 anni invece non demorde e sarà ancora un punto di forza Eros Schiavon. Novità nello staff dirigenziale anche nel Casumaro, dove dopo sette anni lascia il club il direttore generale Fabio Montosi. Era stato chiamato dall’indimenticabile presidente Tonino Govoni, poi confermato nell’incarico dal figlio Matteo Govoni. "Ci sono state delle divergenze insanabili – commenta – dopo tanti anni può succedere, nello sport come nella vita. Nella mia gestione vado fiero dei sei anni consecutivi in Promozione e quanto di positivo raccolto dal settore giovanile. Ho lavorato con passione, ma mai dire mai. Come diceva Franco Califano, non escludo il ritorno".

Dopo tanti anni siamo ai saluti a Pontelagoscuro tra Luca Fantuzzi e il club biancazzurro. "Vogliamo intraprendere un nuovo ciclo, c’era bisogno di stimoli nuovi – racconta il presidente Luca Popolo – Per il dopo Fantuzzi stiamo valutando alcuni profili, senza escludere la soluzione interna Roberto Baroni". Tra i possibili partenti l’attaccante Berto, che piace e non da ieri al Consandolo. A Portomaggiore sono addirittura due i nocchieri del mercato: Alessandro Baiesi per i giocatori ferraresi e le riconferme, e Christian Bonarrigo per i giocatori romagnoli. Già confermati Sorrentino, Masiero, Formigoni e Di Domenico, si attende il sì di bomber Melandri. Le strategie di mercato prevedono l’inserimento di un attaccante, due centrocampisti e un difensore centrale. Per la porta confermato Simoni, mentre è ai saluti Piovaccari.

Franco Vanini