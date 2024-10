L’uomo-partita contro il Legnago. L’emozione di Chiarella: "Ho aspettato tanto il gol»

Aveva giocato appena 20 minuti in campionato qualche giorno prima a Terni. Un debutto nel quale stringere i denti. Poi martedì sera al ’Romeo Neri’ Marco Chiarella si è rifatto abbondantemente. Suo il gol che ha permesso al Rimini di ritrovare il sorriso in casa contro un Legnago non esattamente invincibile. Una zampata che sa di liberazione per il Rimini, ma anche per Chiarella. "Un gol importante – dice subito l’esterno di proprietà del Catania arrivato in maglia a scacchi la scorsa estate in prestito – perché viene due mesi e mezzo dopo l’infortunio. Lo aspettavo, lo aspettavamo tutti perché in casa abbiamo fatto un po’ fatica negli ultimi tempi. La cosa importante è che abbia portato alla vittoria e sia venuto grazie alla buona prestazione di tutti". Un’emozione particolare per Chiarella che ha avuto un inizio di stagione decisamente travagliato a causa di un infortunio più problematico del previsto. "Ero fuori dal 10 agosto – ricorda buttandosi alle spalle gli acciacchi – Ci si aspettava una cosa breve, invece è stato un continuo rincorrersi. Il gol? Lo aspettavo e devo dire che è stato bello". La corsa sotto la curva, gli abbracci dei compagni. E un gol non banale. "Tutto è nato da una palla inattiva – lo racconta così il centrocampista abruzzese – mi sono trovato lì, la palla è caduta proprio dov’ero io e l’ho messa dentro, un gol di rapina possiamo definirlo. La mia posizione in campo? Io gioco là davanti, in qualsiasi posizione, l’importante è mettersi a disposizione del mister. Ora con gli infortuni di Malagrida e Cioffi non ci sono tante soluzioni per mettersi lì davanti e ci si deve adattare". E diciamo che Chiarella si è adattato decisamente bene.

Il Rimini, così, è tornato a vincere al ’Neri’ e a galleggiare nella parte centrale della classifica. A pochi passi dai piani nobili e un po’ più lontano dalle zona complicate. La gara con il Legnago non ha messo in mostra una squadra brillante, ma al netto delle difficoltà di formazione, la prova dei biancorossi è stata tutta di carattere. In crescendo. Alle porta ore c’è già un altro impegno, quello di sabato in casa del Gubbio. E il Rimini, dopo essersi sbloccato in casa, ha tutta l’intenzione di mantenere un passo spedito in trasferta dove sin qui la squadra di Buscè ha tenuto testa a tutti.