Calcio Dilettanti. United Carpi, il ricorso: "Tranquilli»

Si dice tranquilla la United Carpi dopo il ricorso presentato dal Monteombraro per lo 0-0 di domenica. Secondo gli appenninici Nicolò Pellacani, schierato dai carpigiani, avrebbe giocato senza essere tesserato. "La società United Carpi – si legge nel comunicato, in foto il ds Adisorn Namuangrak – comunica che l’iter di tesseramento di Pellacani è stato seguito con le modalità e i tempi corretti, attenendosi all’articolo 39 comma 3 delle norme Figc, secondo cui il tesseramento ha validità dalla data di decorrenza della pratica, inviata giovedì 29 al Crer. La società si dichiara sorpresa dalla risonanza mediatica scaturita dalla scelta avventata del Monteombraro di procedere al reclamo senza metterne al corrente la United Carpi. La società è altresì convinta di operare con ordine e serietà, contando su una tempestiva e limpida comunicazione con gli addetti federali, sempre interpellati riguardo a casistiche particolari e dai quali si è avuta conferma della regolarità delle operazioni. La società si augura che il procurato danno d’immagine possa rientrare contestualmente alla comunicazione di respinta del reclamo". È fatta per il ritorno dell’attaccante 2002 Majri Meher, non ancora per Elatachi che rimane in prova con la squadra di Greco.

Derby. Dopo l’ammonizione inflitta al Cavezzo con pena sospesa per un anno per le offese a sfondo razziale di alcuni suoi tifosi al giocatore Assohoun Vanga del Medolla (autore del gol decisivo) nel derby di Coppa di Prima di domenica, è intervenuto il presidente cavezzese Simone Vellani. "Dico la verità, dalla tribuna nessuno ha capito cosa sia successo. In ogni caso in giornata ho chiamato il ragazzo per chiarire la situazione e chiedere scusa nel caso in cui fosse stata proferita un’offesa da parte di qualcuno in tribuna".

d.s.