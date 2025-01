Calcio dilettanti: vittoria nel recupero sul campo del Faro e vetta del girone raggiunta accanto al Mesola. Comacchiese, l’aggancio è servito. Gherlinzoni e Marongiu colpiscono

faro

comacchiese

Due gol e due legni, non sbaglia la Comacchiese, sbanca Gaggio Montano e raggiunge il Mesola in testa alla classifica. I lagunari sono riusciti a spegnere il Faro dominando per larghi tratti. Rossoblù in vantaggio fin dai primi minuti. Al 6’ Ferri conquista il fondo, suggerimento sul primo palo dove irrompe Marongiu (foto) che mette in rete. Al 10’ gli ospiti reclamano per un presunto fallo di rigore su Gherlinzoni, invece l’arbitro assegna una punizione dal limite che Marongiu non sfrutta. Nel secondo tempo il copione non cambia, con la Comacchiese padrona del campo e Faro che si difende e cerca di inserirsi nei varchi che i lagunari lasciano per strada. Al 15’ arriva il raddoppio: altra bella progressione sulla fascia di Ferri, suggerimento per l’accorrente Gherlinzoni, che è bravo a trovare il diagonale vincente. Pochi minuti più tardi "Gherli" se ne va in dribbling, conclusione dal limite che centra la traversa. Al 20’ altro legno, questa volta lo centra Marongiu su punizione dalla media distanza. Comacchiese vicina al terzo gol al 32’: Noschese si beve un avversario, cross al bacio per Fregnani, che di testa spreca da buona posizione. Nel recupero i padroni di casa accorciano le distanze, su calcio d’angolo, un colpo di testa in mischia che addolcisce la sconfitta. Franco Vanini