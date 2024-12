Calcio Dilettanti/Eccellenza. Il Castelfranco ancora a zero. Rischia di battere ogni ’record’

Con 17 sconfitte su 17 gare, appena 7 gol fatti e 54 subiti la stagione della Virtus Castelfranco è ormai segnata già a dicembre. Solo con un miracolo la squadra biancogialla potrà evitare la retrocessione in Promozione, che di questo passo rischia di assumere contorni numerici da record negativo della storia dell’Eccellenza emiliano romagnola. Da quando è nata nel ’91-91 nessuno ha infatti mai chiuso a zero: i due dati più negativi sono quelli del Real San Lazzaro 2017-18 che finì a quota uno (2 pari e 32 ko, ma ebbe anche un -1 di penalizzazione) e della Centese che invece nel ’99-2000 arrivò ultima con appena 5 punti. In questo contorno sportivamente infausto c’è poi da capire se mister Benetti tornerà in sella dopo l’assenza nelle ultime due gare con Colorno e Arcetana (al suo posto Napolitano dagli Allievi), che la società e il diretto interessato hanno assicurato fosse dovuta alla febbre. Ieri entrambi si sono trincerati dietro al silenzio, a visto quello che è successo fin qui non sono escluse sorprese.

Mercato. In Seconda nell’Ubersetto ha debuttato il centrocampista Roberto Battaglia (2002) ex Nextgen, Scandianese e nella prima parte di stagione al Castelnuovo.