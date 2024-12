Calcio Dilettanti/Il mercato. Terre, pronto il colpo Mondaini. Un’asta per assicurarsi Bojardi

Si chiude domani il mercato di dicembre dei dilettanti, anche se poi con la nuova regola fino al 30 gennaio si potranno tesserare i giocatori che si sono appena svincolati. In Serie D la Cittadella dopo aver blindato Sala, per cui l’Imolese si era fatta sotto, sta per definire rescissione col portiere Albieri, mentre oggi dovrebbe essere il giorno del passaggio del centrocampista Nicolò Mondaini (2004) al Terre di Castelli: l’ex Primavera del Modena ha giocato fin qui solo 4 gare fermato da un infortunio che ora smaltito e prenderà il posto di Arati passato a Formigine. In Promozione è Mattia Bojardi l’oggetto dei desideri: per l’attaccante 2001 (già cercato dal Camposanto e dal San Felice qualche settimana fa) svincolatosi dal Castelfranco è definitivamente sfumata l’opzione United Carpi e così c’è il Fiorano sulle sue tracce, che ha in prova anche l’attaccante Marko Malivojevic (’95), ex Folgore Rubiera, Colombaro e Spilamberto fra le altre che in questi primi mesi è rimasto senza squadra per curarsi il ginocchio.

Ricorso. Ufficiale il ricorso del Castelfranco per la gara persa a Scandiano domenica: la società virtussina chiede l’errore tecnico dell’arbitro che in avvio ha solo ammonito il portiere scandianese che ha preso la palla con le mani fuori area e che andava invece espulso. Sembra scontata la ripetizione della gara.

Errata corrige. Il primo gol della Sanmichelese nel 2-0 sul San Felice è stato segnato da Notari e non, come erroneamente pubblicato, da Manzini.

d.s.