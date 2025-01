Calcio Dilettanti/Le trattative. Terre, c’è anche la firma di Hasanaj. Timperio il colpo de La Pieve

È ancora il mercato a tenere banco alla vigilia del ritorno in campo domani dei dilettanti. Ieri Cittadella e Terre di Castelli, come anticipato su queste colonne, hanno ufficializzato i colpi in difesa di Boccaccini e Dembacaj. Lo stesso Terre in mediana ha inserito anche Arber Hasanaj classe 1998 reduce dalla prima parte di stagione alla Sammaurese, dove ha giocato 5 gare. Nato in Albania, in carriera ha disputato 46 gare in D con una rete fra i romagnoli, Progresso (con cui l’anno sorso ha conquistato la salvezza contribuendo con 27 gare e un gol), Corticella e Mezzolara vestendo anche le maglie di Castelfranco (4 stagioni in Eccellenza) e Alfonsine. Lo stesso Castelfranco saluta il difensore 2003 Alessandro Tumminelli, passato allo Zola. In Promozione colpo de La Pieve che in mediana annuncia Nicola Timperio (2003) reduce dalla prima parte di stagione allo Sporting Scandiano dopo 4 campionati col Castelfranco. Lo United Carpi si rinforza in attacco con Giuseppe Prince Addae Gyapong (’94), svincolato ex Governolese.

Serie D. Per la sfida di domani a Piacenza (diretta sulla pagina Youtube dei piacentini) della prima di ritorno la Cittadella ritrova Mora dalla squalifica e fra i convocati Osuji e Mandelli, sempre out Aldrovandi e Fontana. Si torna alla difesa a tre con Mora che si gioca un posto in difesa con l’ultimo arrivato Boccaccini o in mediana con Marchetti, intanto il portiere Albieri che era stato liberato ha firmato col Sasso Marconi. Nel Piacenza ko Sartore che era da poco rientrato, i lungodegenti Manicone, Bitihene (stagione finita), Franzini e Muhic, mentre Iocolano è stato liberato e si sta allenando col Lecco, debutta il difensore Mannucci dal Mestre.

Eccellenza. Domani si gioca anche qui la prima di ritorno col big match fra il Terre di Castelli e lo Zola secondo a +1: Domizzi coi nuovi Dembacaj e Hasanaj, out Gozzi, nei blognesi ko Fiore, Ouali e Medi. In coda altro spareggio salvezza per il Formigine (out Carrera) che va sul campo del Colorno (al completo) che lo precede di 6 punti. Per il Castelfranco ultimo a zero (ko Ferri, se n’è andato anche Sanogo) c’è invece il Borgo San Donnino (squalificati Martinez e Marzoli, ko Lorenzani, debutta Bationo ex Terre).

Varie. In Coppa di Prima sorteggiati gli accoppiamenti dei quarti del 19/3 (20,30) con Amici di Stefano-Medolla e Falk-Polinago. In Eccellenza Vianese-Terre di Castelli di mercoledì 8 si gioca alle 15.

Davide Setti